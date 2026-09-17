מבזקים נוספים
באקו: שנת הלימודים נפתחה עם גידול במספר התלמידים והקהילה נערכת לאלפים
מוסדות החינוך היהודיים בבירת אזרבייג'ן פתחו את השנה עם גידול במספר התלמידים • במקביל נמשכת התרחבות החיים היהודיים בעיר | הקהילה נערכת לאלפים שיגיעו בחגי תשרי (בעולם)חנני ברייטקופף
בהלה בישיבה החשובה והמוכרת בבני ברק: זו הסיבה המפתיעה לעשן שעלה בחדרים
תושבים הבחינו בלהבות ובעשן מחלון הפנימייה והזעיקו כוחות כיבוי • לוחמי האש הגיעו במהירות וגילו: בחורים רעבים הכינו ארוחת לילה | הושגה שליטה מהירה (חדשות חרדים)קובי ישראל
נתניהו מבקש: לזמן את היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט לעדות במשפטו
פרקליטי ראש הממשלה בנימין נתניהו פנו לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להוציא צו לזימון היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט לעדות (משפט)משה כהן
תכנן פיגוע בחברה הטכנולוגית בישראל: זה כתב האישום שהוגש כנגד תושב כפר קאסם
מוסטפא עיסא בן 20 תכנן להטיל מטען חבלה מרחפן על חוות שרתי אמדוקס • התנדב בכבאות והצלה כדי לאסוף מידע על יעדים | הפרקליטות דורשת מעצר עד תום ההליכים (צבא וביטחון)דוד הכהן
14 לוויינים רוסיים: הבגידה שחיסלה את המטוס האמריקני
תחקיר מטלטל של רשת CNN חושף כי מערך של 14 לווייני ריגול סיפק לטהרן מודיעין מדויק שאפשר פגיעה קטלנית בבסיס אמריקני-סעודי. התקיפה הקשה הביאה להשמדת מטוס שליטה ובקרה יוקרתי, פציעת חיילים רבים, ושינתה לחלוטין את מאזן הכוחות (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
דמויות מדור העבר; כך מתכוננים בשטיבלעך ב'מאה שערים' ליום הכיפורים
תיעוד מרהיב מגיע מתוככי ה'שטיבלעך' המיתולוגיים בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, ומביא עמו ניחוח זך של עבודת חודש תשרי ואימת ימי הרחמים והסליחות כפי שנשתמרו דור אחר דור | בתיעוד מלא החן והרגש, נראים כמה מתושבי השכונה, יחד עם חזנים ובעלי תפילה מקומיים, כשהם מסלסלים בקולם בניגוני התעוררות עתיקים ומדייקים את נוסח התפילה לקראת יום הדין מתוך כיסופים (חרדים)חיים רוזנבוים
צחוק בפרצוף של השופטת: העונש העלוב שקיבל תוקף הישראלי
בית המשפט בניו יורק גזר 90 ימי מאסר בלבד עלתושב העיר שתקף תייר ישראלי בעל חזות יהודית בטיימס סקוור זמן קצר לאחר טבח השבעה באוקטובר. התוקף, שעקב אחר קבוצת צעירים חבושי כיפה תוך שחרור קריאות שטנה קשות והסתה לרצח, הגיע להסדר טיעון מקל שגרר ביקורת חריפה מצד פעילים יהודים. במהלך הדיון בבית המשפט עורר הנאשם זעם רב כאשר חייך לעבר השופטת וסימן עם אצבעותיו תנועת ניצחון בעת שנגזר דינו (חדשות)כיכר השבת