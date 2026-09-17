צחוק בפרצוף של השופטת: העונש העלוב שקיבל תוקף הישראלי

תחקיר ענק בארה״ב חושף: סגן נשיא ואנס ניסה במהלך בחירות של שנת 2016 - אז טראמפ ניצח בפעם הראשונה ליצור קשר עם בכירים בקמפיין של הילרי קלינטון ולתת להם עצות כיצד להביס את טראמפ | "אני שונא את הילרי, אבל שונא את טראמפ יותר", אמר אז ואנס לפי העדויות | התחקיר המלא שנחשף (חדשות)

ישראל גראדווהל