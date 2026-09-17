צחוק בפרצוף של השופטת: העונש העלוב שקיבל תוקף הישראלי

מבזקים נוספים
תכנן פיגוע בחברה הטכנולוגית בישראל: זה כתב האישום שהוגש כנגד תושב כפר קאסם
מוסטפא עיסא בן 20 תכנן להטיל מטען חבלה מרחפן על חוות שרתי אמדוקס • התנדב בכבאות והצלה כדי לאסוף מידע על יעדים | הפרקליטות דורשת מעצר עד תום ההליכים (צבא וביטחון)דוד הכהן
14 לוויינים רוסיים: הבגידה שחיסלה את המטוס האמריקני
תחקיר מטלטל של רשת CNN חושף כי מערך של 14 לווייני ריגול סיפק לטהרן מודיעין מדויק שאפשר פגיעה קטלנית בבסיס אמריקני-סעודי. התקיפה הקשה הביאה להשמדת מטוס שליטה ובקרה יוקרתי, פציעת חיילים רבים, ושינתה לחלוטין את מאזן הכוחות (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
דמויות מדור העבר; כך מתכוננים בשטיבלעך ב'מאה שערים' ליום הכיפורים
תיעוד מרהיב מגיע מתוככי ה'שטיבלעך' המיתולוגיים בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, ומביא עמו ניחוח זך של עבודת חודש תשרי ואימת ימי הרחמים והסליחות כפי שנשתמרו דור אחר דור | בתיעוד מלא החן והרגש, נראים כמה מתושבי השכונה, יחד עם חזנים ובעלי תפילה מקומיים, כשהם מסלסלים בקולם בניגוני התעוררות עתיקים ומדייקים את נוסח התפילה לקראת יום הדין מתוך כיסופים (חרדים)חיים רוזנבוים
כָּל הַכָּתוּב לַחַיִּים בִּירוּשָׁלִָים: האדמו"ר מלעלוב חגג את ראש השנה בבירה כמסורת אבותיו
כמדי שנה בשנה, שהה האדמו"ר מלעלוב בימי ראש השנה בעיה"ק ירושלים, כפי המסורת המקובלת מצדיקי שושלת לעלוב לדורותיהם כמאמר הנביא ישעיהו 'כל הכתוב לחיים בירושלים' | האדמו"ר ערך את התפילות והטישים באולם מיוחד שהושכר ברחוב שמעון הצדיק בעיר, מתוך התעלות מיוחדת (חסידים)חיים רוזנבוים
שנתיים אחרי הבחירות בארה"ב: תחקיר ענק חושף פרטים מביכים ביותר על סגן הנשיא ג'יי די ואנס
תחקיר ענק בארה״ב חושף: סגן נשיא ואנס ניסה במהלך בחירות של שנת 2016 - אז טראמפ ניצח בפעם הראשונה ליצור קשר עם בכירים בקמפיין של הילרי קלינטון ולתת להם עצות כיצד להביס את טראמפ | "אני שונא את הילרי, אבל שונא את טראמפ יותר", אמר אז ואנס לפי העדויות | התחקיר המלא שנחשף (חדשות)ישראל גראדווהל
במקום אומן - בעזרת תורה; כך נראה ראש השנה אצל האדמו"ר מתורת חכם
המוני חסידים חגגו את ימי ראש השנה בצילו של האדמו"ר מתורת חכם, בהיכל הענק שהוקם בבירה | בליל א' דר"ה התפלל האדמו"ר תפילת שמונה עשרה במשך שעתיים • סיכום ותיעוד מיוחד (חסידים)חיים רוזנבוים
מכה בבית משפט: תבע בעלות על הנכס וחויב ב-50,000 ₪
בית המשפט המחוזי דחה תביעה של אדם שדרש בעלות על מבנה היסטורי בצפת הרשום בבעלות המדינה. השופט קבע כי מדובר בתביעת סרק חסרת בסיס, דחה טענות לחזקה ממושכת, והטיל על התובע הוצאות כבדות (חוק ומשפט)דניאל הרץ