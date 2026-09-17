בית המשפט בניו יורק גזר 90 ימי מאסר בלבד עלתושב העיר שתקף תייר ישראלי בעל חזות יהודית בטיימס סקוור זמן קצר לאחר טבח השבעה באוקטובר. התוקף, שעקב אחר קבוצת צעירים חבושי כיפה תוך שחרור קריאות שטנה קשות והסתה לרצח, הגיע להסדר טיעון מקל שגרר ביקורת חריפה מצד פעילים יהודים. במהלך הדיון בבית המשפט עורר הנאשם זעם רב כאשר חייך לעבר השופטת וסימן עם אצבעותיו תנועת ניצחון בעת שנגזר דינו (חדשות)

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