מבזקים נוספים
להשתדל להגיע למעלת הצדיקים • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן
"חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים)כיכר השבת
למה קשה מאוד לך לסלוח למי שפגע בך? התשובה הזו תפתיע ותחזק אותך
לסלוח לחבר פירושו, לסלוח לעצמנו על שנתנו לו להתייחס אלינו בצורה שאינה מכבדת, או נתנו לו לפגוע בנו, או לגרום נזק מכל סוג שהוא, ולכן:כדי לסלוח לחבר, צריך לקחת - אחריות על הסיטואציה | מאמר הכנה ליום הכיפורים (חסידים)ורד שאלתיאל
איזנקוט: מתנגד לרוטציה וממשלת חילופים
גדי איזנקוט הבהיר בראיון לכאן ב' כי הוא מתנגד באופן עקרוני לממשלת חילופים ולרוטציה. "ראש ממשלה צריך להיבחר לארבע שנים שיוכל לממש תוכניות לקדם מהלכים פנימיים ואזוריים", אמר. איזנקוט חזר על עמדתו כי נתניהו וכל חברי הקבינט ב-7 באוקטובר אינם ראויים להנהגה, אך הדגיש: "אני מתנגד באופן נחרץ לממשלת חילופים ולרוטציה, ולכל הטריקים והשטיקים שליוו אותנו בשנים האחרונות".כיכר השבת
באקו: שנת הלימודים נפתחה עם גידול במספר התלמידים והקהילה נערכת לאלפים
מוסדות החינוך היהודיים בבירת אזרבייג'ן פתחו את השנה עם גידול במספר התלמידים • במקביל נמשכת התרחבות החיים היהודיים בעיר | הקהילה נערכת לאלפים שיגיעו בחגי תשרי (בעולם)חנני ברייטקופף
בהלה בישיבה החשובה והמוכרת בבני ברק: זו הסיבה המפתיעה לעשן שעלה בחדרים
תושבים הבחינו בלהבות ובעשן מחלון הפנימייה והזעיקו כוחות כיבוי • לוחמי האש הגיעו במהירות וגילו: בחורים רעבים הכינו ארוחת לילה | הושגה שליטה מהירה (חדשות חרדים)קובי ישראל
נתניהו מבקש: לזמן את היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט לעדות במשפטו
פרקליטי ראש הממשלה בנימין נתניהו פנו לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להוציא צו לזימון היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט לעדות (משפט)משה כהן
14 לוויינים רוסיים: הבגידה שחיסלה את המטוס האמריקני
תחקיר מטלטל של רשת CNN חושף כי מערך של 14 לווייני ריגול סיפק לטהרן מודיעין מדויק שאפשר פגיעה קטלנית בבסיס אמריקני-סעודי. התקיפה הקשה הביאה להשמדת מטוס שליטה ובקרה יוקרתי, פציעת חיילים רבים, ושינתה לחלוטין את מאזן הכוחות (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר