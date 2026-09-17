גדי איזנקוט הבהיר בראיון לכאן ב' כי הוא מתנגד באופן עקרוני לממשלת חילופים ולרוטציה. "ראש ממשלה צריך להיבחר לארבע שנים שיוכל לממש תוכניות לקדם מהלכים פנימיים ואזוריים", אמר. איזנקוט חזר על עמדתו כי נתניהו וכל חברי הקבינט ב-7 באוקטובר אינם ראויים להנהגה, אך הדגיש: "אני מתנגד באופן נחרץ לממשלת חילופים ולרוטציה, ולכל הטריקים והשטיקים שליוו אותנו בשנים האחרונות".

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