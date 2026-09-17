ראש השב"כ דוד זיני אמר בטקס מצטייני נשיא המדינה לעובדי הארגון: "למתכנני הטבח, למבצעיו, ולכל מי שנתן ידו לחילול כבודה ודמה של מדינת ישראל - יש לנו מסר אחד בלתי מתפשר: אין מקום בעולם שהוא רחוק מדי, אין מחילה, ואין תאריך תפוגה. רדפנו, אנחנו רודפים, ונמשיך לרדוף אתכם עד אחרון המשתתפים". זיני הוסיף: "ידה הארוכה והנחושה של מערכת הביטחון הישראלית תשיג את כל מי שפגע בנו - בעומק המנהרות, במפקדות המסתור, ובכל פינה על פני הגלובוס".

קובי אטינגר