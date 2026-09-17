מבזקים נוספים
שני גברים נפצעו בינוני בתאונת דרכים באשקלון
שני גברים, בני 30 ו-50, נפצעו באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב שיבת ציון באשקלון. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה, והם פונו לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
״מי ינוח ומי ינוע״: חמישה בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מאז שעות הבוקר
בשעה האחרונה נהרגו רוכב אופנוע כבן 35 בתאונה בכביש 780 סמוך לקריית אתא, וגבר כבן 60 בתאונה בכביש 20 סמוך למחלף קק״ל. במקביל, מספר בני אדם נפצעו בתאונות ברחבי הארץ, בהם רוכבי אופנוע, רוכב אופניים והולכת רגל.
בג"ץ מנחית מכה על הקואליציה: אסור להעביר מידע על מי שהצביעו בבחירות
בג"ץ אוסר את השימוש באפליקציית אלקטור, שמאפשרת דיווח למפלגות בזמן אמת בבחירות על אזרחים שאינם מצביעים, בעקבות עתירות שהוגשו בעניין | מדובר בהחלטה הפוכה מזו של ועדת הבחירות המרכזית, שאישרה את השימוש באפליקציה בתחילת החודש | השופטת יעל וילנר נימקה את ההחלטה בכך שהשימוש באפליקציה מהווה ב"פגיעה בזכות לפרטיות" (חדשות)יוני גבאי
ימי חג לילדי בני ברק; התרנגולים הגיעו לעיר, והתושבים יצאו לקיים את מנהג הכפרות
המוני תושבי בני ברק יוצאים בימים אלו לקיים מנהג כפרות למהדרין ברחובה של עיר | עם סיום המנהג, נעמדים התושבים בתור לשוחטים יראי שמים העומדים על משמרתם ושוחטים את העוף בהידור, ואת הבשר יחלקו לעניים | שוקי לרר עם תיעוד שמכניס אתכם לאווירת יום הכיפורים (חרדים)חיים רוזנבוים
טרגדיה מחרידה: אופנוע התנגש בעוצמה במונית, הנהג נהרג במקום
תאונת דרכים קטלנית התרחשה בכביש 780 כאשר רוכב אופנוע נפגע מרכב מונית | מאז הבוקר נהרגו חמישה בני אדם בתאונות דרכים ברחבי הארץ. "מי ינוח ומי ינוע" (בארץ)מישאל לוי
"הוא בורח!" | המסתערבים שלפו אקדחים והכניעו את המחבל על המדרכה
לוחמי יחידת העילית הגדעונים (33) מלהב 433, בשיתוף שב"כ וחטיבת שומרון, ביצעו פשיטה מסוערבת בלב מחנה הפליטים בלטה. במהלך הפעילות אותר פעיל תנזים. בעת המעצר ניסה החשוד להימלט תוך גילוי התנגדות, ונורה ברגליו | צפו בתיעוד הסוער (ביטחון)קובי רוזן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
ראש השב"כ זיני: נרדוף את מתכנני הטבח עד אחרון המשתתפים
ראש השב"כ דוד זיני אמר בטקס מצטייני נשיא המדינה לעובדי הארגון: "למתכנני הטבח, למבצעיו, ולכל מי שנתן ידו לחילול כבודה ודמה של מדינת ישראל - יש לנו מסר אחד בלתי מתפשר: אין מקום בעולם שהוא רחוק מדי, אין מחילה, ואין תאריך תפוגה. רדפנו, אנחנו רודפים, ונמשיך לרדוף אתכם עד אחרון המשתתפים". זיני הוסיף: "ידה הארוכה והנחושה של מערכת הביטחון הישראלית תשיג את כל מי שפגע בנו - בעומק המנהרות, במפקדות המסתור, ובכל פינה על פני הגלובוס".קובי אטינגר