צה"ל החליט היום להתיר את התחייבותו ולסיים את שירותו של סגן-אלוף א', ששימש קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר | ההחלטה התקבלה על רקע ממצאי התחקירים והכשלים בתפקודו בתקופה שקדמה למתקפה | שמו של הקצין טרם הותר לפרסום (צבא)

ב. ניסני