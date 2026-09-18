נעצר תושב טמרה בחשד לניסיון סיוע לחמאס ויצירת קשר עם איראן

מבזקים נוספים
נעצר תושב מג'ד אל כרום בחשד למגע עם סוכן זר מלבנון
יאחב"ל להב 433 והשב"כ עצרו את חמדאן חמדאן (32) ממג'ד אל כרום בחשד לביצוע משימות ביטחוניות בהכוונת סוכן זר. החקירה העלתה כי במשך חודשים עמד חמדאן בקשר עם סוכנת זרה מלבנון והתבקש לבצע משימות ביטחוניות. הנאשם היה מודע לכך שהקשר מנוהל עם גורם לבנוני, ובתמורה בוצעו ניסיונות תשלום באמצעות רכישת מוצרים בישראל והעברתם אליו. כתב אישום יוגש ביום ראשון (20.9).קובי רוזן
פועל נפצע בינוני מחפץ כבד באתר בנייה בתל אביב
גבר כבן 40 נפצע במצב בינוני מחפץ כבד שנפל עליו במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב פיקוס בתל אביב. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 10:12. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון עם חבלות בחזה ובבטן.קובי רוזן
המנהיג שנצפה צועד לבדו; התיעוד מבני ברק שמכה גלים בעולם התורה
בלי גבאים, בלי פזורה ובלי גינוני מלכות, ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש נצפה הבוקר צועד לבדו מגבעת סלבודקה לאחר שחרית | הצלם יעקב נחומי תיעד את גדול הדור כשהוא משוחח בנחת עם בחור צעיר בסוגיה בעבודת ה' לקראת יום הכיפורים | תיעוד מרהיב מרחובות בני ברק של מעלה (חרדים)חיים רוזנבוים
ערבי ישראלי נעצר: חשוד בקשר עם סוכנת זרה מלבנון - לה ניסה לסייע
חמדאן חמדאן בן 32 עמד בקשר עם סוכנת מלבנון במשך חודשים • התבקש לבצע משימות ביטחוניות בהכוונתה | כתב אישום יוגש ביום ראשון (צבא וביטחון)קובי רוזן
טרגדיה בחדרה: תלמיד ישיבה בן 17 נדרס למוות בצאתו מאירוע סליחות
עמיחי עטיה ז"ל בן 17 מאיתמר נדרס למוות באזור חניה בחדרה • יצא עם תלמידי הישיבה לאירוע סליחות המוני | נסיבות האירוע נחקרות (חדשות)כיכר השבת
לזכרם ולמורשתם: שני ספרי תורה הוכנסו ליחידת סה"ר לזכר חמשת הנופלים
מעמד מרגש ביחידת סה"ר במחוז הדרומי • ספרי התורה נכתבו לזכר חמשת הלוחמים שנפלו בשירות וב-7 באוקטובר | מפכ"ל המשטרה השתתף במעמד (חרדים)דוד הכהן
תמונות לווין: איראן מאיצה שיקום מתקן גרעיני שהותקף
תצלומי לווין מגלים כי איראן פועלת במהירות לשיקום מתקן טלקאן 2 במתחם הצבאי פרצ'ין. המכון למדע ולביטחון בינלאומי מדווח כי בתמונות מ-13 בספטמבר נראה כיסוי מעל החלק התת-קרקעי שנפגע, שנועד להסתיר את עבודות השיקום. באתר נצפתה פעילות נרחבת של ציוד הנדסי, משאיות ומערבלי בטון. המתקן הותקף באוקטובר 2024 ובמרץ 2026. לפי המכון, באתר התקיימה בעבר פעילות מחקר ופיתוח הקשורה לנשק גרעיני, והוא הגדיר את המשך שיקומו כ"מדאיג ביותר".קובי אטינגר
החסידים נעמדו כגורן עגולה; זקן צדיקי אירופה ב'תשליך' מרומם על שפת האגם
תיעוד מרהיב מזקן צדיקי אירופה, האדמו"ר מפשעווארסק, באמירת 'תשליך' אמש בראש קהל חסידיו על שפת האגם הגדול בעיר | הרבי הגיע עם רכבו ממש עד לשפת האגם, והחסידים נעמדו בסדר מופתי כגורן עגולה מסביב וחזו בעבודת הקודש של אחד משרפי מעלה (חסידים)חיים רוזנבוים