נעצר תושב טמרה בחשד לניסיון סיוע לחמאס ויצירת קשר עם איראן

יאחב"ל להב 433 והשב"כ עצרו את חמדאן חמדאן (32) ממג'ד אל כרום בחשד לביצוע משימות ביטחוניות בהכוונת סוכן זר. החקירה העלתה כי במשך חודשים עמד חמדאן בקשר עם סוכנת זרה מלבנון והתבקש לבצע משימות ביטחוניות. הנאשם היה מודע לכך שהקשר מנוהל עם גורם לבנוני, ובתמורה בוצעו ניסיונות תשלום באמצעות רכישת מוצרים בישראל והעברתם אליו. כתב אישום יוגש ביום ראשון (20.9).

קובי רוזן