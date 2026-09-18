תמונות לווין: איראן מאיצה שיקום מתקן גרעיני שהותקף

מבזקים נוספים
ערבי ישראלי נעצר: חשוד בקשר עם סוכנת זרה מלבנון - לה ניסה לסייע
חמדאן חמדאן בן 32 עמד בקשר עם סוכנת מלבנון במשך חודשים • התבקש לבצע משימות ביטחוניות בהכוונתה | כתב אישום יוגש ביום ראשון (צבא וביטחון)קובי רוזן
טרגדיה בחדרה: תלמיד ישיבה בן 17 נדרס למוות בצאתו מאירוע סליחות
עמיחי עטיה ז"ל בן 17 מאיתמר נדרס למוות באזור חניה בחדרה • יצא עם תלמידי הישיבה לאירוע סליחות המוני | נסיבות האירוע נחקרות (חדשות)כיכר השבת
לזכרם ולמורשתם: שני ספרי תורה הוכנסו ליחידת סה"ר לזכר חמשת הנופלים
מעמד מרגש ביחידת סה"ר במחוז הדרומי • ספרי התורה נכתבו לזכר חמשת הלוחמים שנפלו בשירות וב-7 באוקטובר | מפכ"ל המשטרה השתתף במעמד (חרדים)דוד הכהן
החסידים נעמדו כגורן עגולה; זקן צדיקי אירופה ב'תשליך' מרומם על שפת האגם
תיעוד מרהיב מזקן צדיקי אירופה, האדמו"ר מפשעווארסק, באמירת 'תשליך' אמש בראש קהל חסידיו על שפת האגם הגדול בעיר | הרבי הגיע עם רכבו ממש עד לשפת האגם, והחסידים נעמדו בסדר מופתי כגורן עגולה מסביב וחזו בעבודת הקודש של אחד משרפי מעלה (חסידים)חיים רוזנבוים
נעצר תושב טמרה בחשד לניסיון סיוע לחמאס ויצירת קשר עם איראן
משטרת ישראל עצרה ב-28 באוגוסט את סולטן אבו אלהיג'א (31) מטמרה בחשד לעבירות ביטחון. לפי החקירה, הנאשם פנה מספר פעמים לגדודי עז א-דין אל-קאסם, הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה, במטרה לסייע להם באופן חשאי. כמו כן, יצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים, אך נעצר לפני שהספיק לבצע משימות עבורם. כתב אישום יוגש נגדו היום בתום החקירה.קובי רוזן
ככה בפשטות; הילד מילא פח מים, ורבי אלימלך השליך את העוונות
המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ערך אמש מעמד 'תשליך' בחצר בית מדרש מקומי בבני ברק | ילדי החמד של בני ברק, שמיהרו לחזות בנועם עבודתו של המשפיע, מילאו פח ענק במים, והגה"צ נעמד לידו ואמר את סדר ה'תשליך' בהתעוררות עצומה (חסידים)חיים רוזנבוים
גבר בן 34 נפצע קשה באירוע אלימות בטירה
גבר בן 34 נפצע באורח קשה באירוע אלימות בטירה והובא למרפאה מקומית. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר עם פציעות חודרות. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 06:34.קובי רוזן
תושב עזה מאיים בשידור חי: "נפתח שוב את הגבול ונבוא אליכם" | הוא מעדיף את נתניהו או את איזנקוט?
התיעוד מהשיחה עם הצעיר שהציג את עצמו כתושב עזה ממשיך להיחשף אחרי שאיים ב״7 באוקטובר חדש״ ודיבר על חטיפת נתניהו מגיע קטע נוסף מהשיחה בו הוא מאיים: ״כמו שפתחנו את הגבול אליכם בקיבוצים אנחנו נבוא ונפתח אותו עליכם״ | במענה לשאלה את מי הוא רוצה לראות כראש ממשלת ישראל נתניהו או איזנקוט - הייתה לו תשובה אחרת לגמרי • צפו בתיעוד (חדשות)משה אריה