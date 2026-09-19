מבזקים נוספים
רוכב אופנוע נפצע בינוני בהחלקה בכפר ורדים
גבר בן 41 נפצע במצב בינוני לאחר שהחליק על אופנוע בכפר ורדים. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 16:42. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
נהגת בת 58 נפצעה קל בתאונה בין שני רכבים בירושלים
נהגת כבת 58 נפצעה באורח קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב האומן בירושלים. צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה.קובי רוזן
הטורף ברחובות: חטף, כלא ואיים בסכין על ילדים
כתב אישום הוגש נגד יגאל בוסקילה, דר רחוב בן 19 מירושלים, בגין שלושה אירועים מזעזעים בהם כפה את עצמו על קטינים, איים עליהם ושלף סכין (בארץ)דניאל הרץ ובני סולומון
בכיר הליכוד קורא לחתום עם וינטר: "ההסכם עם סמוטריץ' יעלה ביוקר"
נשיא בית הדין של הליכוד מזהיר מהסכם עודפים עם הציונות הדתית • קליינר: 'הליכוד מפסידה חצי מנדט לפחות' | הקריאה לחתום עם וינטר (פוליטי מדיני)קובי ישראל
רוכב אופניים חשמליים בן 66 נפצע בינוני בתאונה באשדוד
רוכב אופניים חשמליים בן 66 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים ברחוב יצחק הנשיא באשדוד. התאונה אירעה בין רכב פרטי לאופניים החשמליים. צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום העניקו לפצוע טיפול רפואי ראשוני, והוא פונה לבית חולים להמשך טיפול במצב בינוני.קובי רוזן
גורמי מודיעין על המסר מסינוואר לפני 7 באוקטובר: "נועד להרדים את ישראל, לא היה מידע איכותי"
בכיר במודיעין מבהיר: המידע שהועבר דרך מקורבי דחלאן לא היה איכותי • סינוואר יצר מסך עשן בזמן שסגנו סיכם עם איראן את מועד הטבח | הערוץ החשאי שהונה את ישראל (פוליטי מדיני)כיכר השבת
אחרי 12 שנה בכלא בעיראק: הישראלי ששוחרר מספר על הרגעים הקשים
הישראלי-קנדי שוחרר לאחר שהורשע בהרג נהג מונית • הגיע לכורדיסטן כדי להילחם בדאעש ונעצר בעקבות תקרית | "זה כאילו קיבלתי עוד הזדמנות לחיים" (בעולם)כיכר השבת