צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה לפיצוץ מטען

משרד הבריאות מדווח כי ב-18 בספטמבר 2026 התגלה כלב נגוע בכלבת ביישוב חרמש. כל מי שבא במגע עם הכלב או עם בעלי חיים משוטטים באזור בין 1 ל-18 בספטמבר מתבקש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות נתניה או ללשכה הקרובה למקום מגוריו לצורך הערכת הצורך בטיפול מונע. לאחר שעות העבודה יש לפנות לחדר מיון. במקרה של נשיכה או שריטה יש לשטוף את המקום במים זורמים ובסבון כ-10 דקות, לחטא ולפנות בהקדם ללשכת הבריאות.

יוסי נכטיגל