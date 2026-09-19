כלב נגוע בכלבת אותר בחרמש

חבר הכנסת אחמד טיבי אמר בתוכנית "פגוש את העיתונות" כי המפלגות הערביות יחליפו את יו"ר הכנסת יחד עם גוש איזנקוט, וימליצו על מועמד הגוש. "נעשה גם יותר מהמלצה כדי להחליף את ממשלת נתניהו", הוסיף. לדבריו, "בלי המפלגות הערביות לא ניתן להחליף את הממשלה".

כיכר השבת