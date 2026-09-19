ממלחמת יום הכיפורים לשבעה באוקטובר: כשהגוף נשבר והרוח מחפשת מקלט, העיתונאי אריאל שרפר מעניק סיכום יפה | 25 שעות של אמת: המומחה מבאר מה קורה לנו ברגע שבין הסעודה המפסקת לתפילת הנעילה | דוקטור איתי זיו בראיון מיוחד על סטרואידים ומדוע מפלצת שרירים רואה עצמה קטנה | בין ה-AI ללב האנושי: המדריך המלא לצום, לרוח ולגוף (דבר ראשון)

משה מנס