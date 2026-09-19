מבזקים נוספים
כשהחזן רועד והמראה משקרת, וכך תתכוננו נכון לצום יום הכיפורים | משדר מיוחד לערב היום הגדול
ממלחמת יום הכיפורים לשבעה באוקטובר: כשהגוף נשבר והרוח מחפשת מקלט, העיתונאי אריאל שרפר מעניק סיכום יפה | 25 שעות של אמת: המומחה מבאר מה קורה לנו ברגע שבין הסעודה המפסקת לתפילת הנעילה | דוקטור איתי זיו בראיון מיוחד על סטרואידים ומדוע מפלצת שרירים רואה עצמה קטנה | בין ה-AI ללב האנושי: המדריך המלא לצום, לרוח ולגוף (דבר ראשון)משה מנס
בחדר הספרים בגבעת סלבודקה: ראש הישיבה ערך כפרות ובדק את הלולבים
בחדר הספרים שבמעונו בגבעת סלבודקה: ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש ערך ביום חמישי האחרון את מנהג הכפרות, ולאחר מכן בדק בדקדוק את הלולבים לקראת חג הסוכות (חרדים)חיים רוזנבוים
הדגים רעדו; הרבי מצאנז ז'מיגראד והחסידים ב'תשליך' ב'שבע טחנות'
ביום חמישי האחרון, לעת ערב, הגיע האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד עם כלל חסידיו לאמירת תשליך במתחם 'שבע טחנות' בפארק הירקון | בסיום האמירה הרעיד האדמו"ר את הדגים שבמים לקול תקיעת השופר שתקע בקול רעש גדול, ויהי המקום לחרדת אלוקים (חסידים)חיים רוזנבוים
פצוע בירי בשנות ה-20 פונה מכפר שייח דנון
גבר בשנות ה-20 לחייו נפצע מירי בכפר שייח דנון ופונה לטיפול רפואי. כוחות משטרה הגיעו לזירה ומבצעים איסוף ממצאים, הקמת מחסומים וסריקות במסגרת חקירה שנפתחה.קובי רוזן
דרמה בטורקיה: 9 ישראלים נעצרו בחשד להפעלת 'אימפריית הונאה' ענקית
משטרת איסטנבול והאינטרפול פשטו על מאות כתובות ועצרו למעלה מ-200 חשודים • הרשת הפעילה מוקדי פורקס פיקטיביים ואסרה על העובדים לדבר עברית | במשרד החוץ אישרו את המעצרים (פשע ופלילים)יוסי נכטיגל
שני אחים חרדים נפלו מגג סככה בעיר הצפונית - פונו לבית החולים במצב בינוני
שני ילדים בגילאי 4-6 נפלו מסככת ברזנט שנקרעה בחצר ביתם שברכסים בצפון הארץ • האחים נחבלו בראשם ופונו לרמב"ם כשמצבם מוגדר בינוני (חדשות חרדים)שאול כהנא
נחשף: מפקד חטיבת רפיח שחוסל החזיק את הדר גולדין ונמרוד כהן בשבי
נאא'ל אבו עביד היה מעורב בהחזקת חיילים ואזרחים ישראלים במשך שנים • ב-2014 החזיק את סגן הדר גולדין ז"ל, במלחמה החזיק את רס"ל נמרוד כהן | צה"ל ושב"כ: נמשיך לפעול בעוצמה נגד מחבלי 7 באוקטובר (צבא וביטחון)ב. ניסני
תמונות מרוממות | רבה של רמת אלחנן במנהג כפרות וכיסוי הדם
הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן', בעריכת כפרות על תרנגול, כאשר מיד לאחר שחיטתו ע"י מקורבו השוחט הותיק הרב מרדכי גלאי, קיים את מצוות כיסוי הדם בחצר ביתו של הרב הרץ (חרדים)חיים רוזנבוים