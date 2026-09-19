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המפקד שפשט לישראל ב-7 באוקטובר חוסל בחאן יונס | הפרטים
מחמד סלימאן ביוק חוסל על ידי צה"ל בתקיפה מדויקת • פעל להטמנת מטענים ולשיקום יכולות חמאס | המשיך להפר את הפסקת האש (צבא וביטחון)כיכר השבת
כשהחזן רועד והמראה משקרת, וכך תתכוננו נכון לצום יום הכיפורים | משדר מיוחד לערב היום הגדול
ממלחמת יום הכיפורים לשבעה באוקטובר: כשהגוף נשבר והרוח מחפשת מקלט, העיתונאי אריאל שרפר מעניק סיכום יפה | 25 שעות של אמת: המומחה מבאר מה קורה לנו ברגע שבין הסעודה המפסקת לתפילת הנעילה | דוקטור איתי זיו בראיון מיוחד על סטרואידים ומדוע מפלצת שרירים רואה עצמה קטנה | בין ה-AI ללב האנושי: המדריך המלא לצום, לרוח ולגוף (דבר ראשון)משה מנס
בחדר הספרים בגבעת סלבודקה: ראש הישיבה ערך כפרות ובדק את הלולבים
בחדר הספרים שבמעונו בגבעת סלבודקה: ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש ערך ביום חמישי האחרון את מנהג הכפרות, ולאחר מכן בדק בדקדוק את הלולבים לקראת חג הסוכות (חרדים)חיים רוזנבוים
הדגים רעדו; הרבי מצאנז ז'מיגראד והחסידים ב'תשליך' ב'שבע טחנות'
ביום חמישי האחרון, לעת ערב, הגיע האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד עם כלל חסידיו לאמירת תשליך במתחם 'שבע טחנות' בפארק הירקון | בסיום האמירה הרעיד האדמו"ר את הדגים שבמים לקול תקיעת השופר שתקע בקול רעש גדול, ויהי המקום לחרדת אלוקים (חסידים)חיים רוזנבוים
פצוע בירי בשנות ה-20 פונה מכפר שייח דנון
גבר בשנות ה-20 לחייו נפצע מירי בכפר שייח דנון ופונה לטיפול רפואי. כוחות משטרה הגיעו לזירה ומבצעים איסוף ממצאים, הקמת מחסומים וסריקות במסגרת חקירה שנפתחה.קובי רוזן
דרמה בטורקיה: 9 ישראלים נעצרו בחשד להפעלת 'אימפריית הונאה' ענקית
משטרת איסטנבול והאינטרפול פשטו על מאות כתובות ועצרו למעלה מ-200 חשודים • הרשת הפעילה מוקדי פורקס פיקטיביים ואסרה על העובדים לדבר עברית | במשרד החוץ אישרו את המעצרים (פשע ופלילים)יוסי נכטיגל
נחשף: מפקד חטיבת רפיח שחוסל החזיק את הדר גולדין ונמרוד כהן בשבי
נאא'ל אבו עביד היה מעורב בהחזקת חיילים ואזרחים ישראלים במשך שנים • ב-2014 החזיק את סגן הדר גולדין ז"ל, במלחמה החזיק את רס"ל נמרוד כהן | צה"ל ושב"כ: נמשיך לפעול בעוצמה נגד מחבלי 7 באוקטובר (צבא וביטחון)ב. ניסני
נכבה הנר בלב המטרופולין; שריד לדור דעה, הגאון רבי מרדכי אויערבך זצוק"ל, הסתלק לבית עולמו
ברוך דיין האמת: עם צאת השבת מגיעה הבשורה הקשה על הסתלקותו לשמי מרום של הגה"צ רבי מרדכי אויערבאך זצ"ל, רב קהילת 'אביר יעקב' בתל אביב, ובנו של פוסק הדור מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל | הרב המנוח הקים עולה של תורה וקירב מאות לאביהם שבשמיים בלב תל אביב | קווים ראשונים לדמותו הפלאית בהלכה, חסידות וקירוב (דיין האמת)חיים רוזנבוים