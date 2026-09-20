מבזקים נוספים
התחזית ליום צום כיפור: תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות
אחרי מזג האוויר הגשום מעט והקריר במהלך הימים האחרונים, תחול עלייה במידות החום לקראת יום הכיפורים | התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
גבר בן 35 נפצע קשה באירוע אלימות ברחוב אגריפס בירושלים
גבר כבן 35 נפצע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב אגריפס בירושלים. צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום מסרו כי הוא סבל מפציעות חודרות בראשו. הנפגע קיבל טיפול רפואי ראשוני ופונה לבית חולים כשמצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
רוכב אופנוע נפצע קל בתאונה ברחוב יקותיאל אדם בירושלים
רוכב אופנוע בן 28 נפצע באורח קל בתאונת דרכים עם מעורבות רכב ברחוב יקותיאל אדם בירושלים. צוות אמבולנס של איחוד הצלה העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית חולים.קובי רוזן
תל אביב לבשה שחורים; אלפים ליוו למנוחות את הרב הנערץ שקירב רחוקים מתוך אהבה
אלפים ליוו הערב למנוחות את הגה"צ הנערץ רבי מרדכי אויערבאך זצ"ל, רב קהילת 'אביר יעקב' בתל אביב | במסע ההלוויה הספידוהו במספד תמרורים גדולי הרבנים, לצד רבים מתושבי העיר שביכו בכי מר על הסתלקותו של האי צדיק | שוקי לרר מגיש תיעוד דומע (חרדים)חיים רוזנבוים
נער בן 17 הוכש על ידי נחש באשדוד - מצבו יציב
צעיר בן 17 הוכש על ידי נחש בידו ברחוב משמר הירדן באשדוד. צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים. מצבו יציב והוא בהכרה מלאה.קובי רוזן
נער בן 17 ניצל ממוות לאחר תגובה אלרגית באשקלון
צוותי איחוד הצלה הצילו את חייו של נער בן 17 שפיתח תגובה אלרגית מסכנת חיים באשקלון. החובשת בטי עמר מסרה כי הנער פיתח את התגובה לאחר שנחשף ללקטוז אליו הוא רגיש. היא הזריקה לו אפיפן (מזרק אוטומטי של אדרנלין) ומצבו התייצב. הנער פונה לבית חולים להמשך טיפול רפואי.קובי רוזן
דיווח: גורם באיחוד האמירויות מכחיש רשמית את הטענות שהועבר מידע לנתניהו
גורם רשמי באיחוד האמירויות מגיב לטענות על אזהרה לישראל לפני 7 באוקטובר, על פי הדיווח מפי גורם רשמי של המדינה: "לא דנים בפרטים ברמת מנהיגי מדינות" (פוליטי מדיני)יוסי נכטיגל
"אילו ידעתי על הזוועות לא הייתי מפרסם": אבו שחאדה מתחרט על מאמר שכתב ב-8 באוקטובר
יו"ר בל"ד מגיב לבקשת הפסילה של עוצמה יהודית ובן גביר • "מעולם לא קראתי לאלימות ולא תמכתי באירועי 7 באוקטובר" | התייחס לראשונה למאמר השנוי במחלוקת (פוליטי מדיני)יוני גבאי