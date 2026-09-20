רוכב אופנוע בן 28 נפצע באורח קל בתאונת דרכים עם מעורבות רכב ברחוב יקותיאל אדם בירושלים. צוות אמבולנס של איחוד הצלה העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית חולים.

קובי רוזן