בחור ישיבה בן 17 הוכש מנחש ארסי באשדוד - פונה במצב יציב

אתמול, בזמן רעווא דרעווין, כשעשרות מבני משפחתו ותלמידיו שרים סביב מיטתו את שירי סעודה שלישית שהוא כ"כ אהב, החזיר הגאון הרב מרדכי אויערבאך, בנו של הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל, את נשמתו ליוצרה | מילות פרידה לאחר מיטתו מאת תלמידו חביבו הרב אסף רצון, שזכה לשמש אותו וללמוד איתו בעשרים השנים האחרונות

הרב אסף רצון