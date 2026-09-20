מבזקים נוספים
טראמפ נמלט מקמפ דייוויד אחרי תקרית אווירית | ארה"ב באזהרת מסע חריגה
נשיא ארה"ב קיצר את שהותו במעון הנופש בעקבות חדירת כלי טיס למרחב האווירי המוגבל • במקביל: החות'ים תקפו לראשונה מאז ההסלמה את הבירה הסעודית ריאד | דרמה ביטחונית (בעולם)יוסי נכטיגל
אלפי שוטרים ולוחמים ייפרסו ביום הכיפורים ברחבי הארץ
המשטרה תפרוס כוחות מתוגברים ביום הכיפורים תשפ"ז, כולל אלפי שוטרים, לוחמים ומתנדבים ברחבי הארץ. הפריסה תתמקד בבתי כנסת, אתרים קדושים, ריכוזי קהל, מוקדי התאספות ילדים ובני נוער, קו התפר וצירי תנועה ראשיים. המערך המבצעי יפעל בשילוב כוחות אוויר, ים ויבשה. שוטרי אגף התנועה יפרסו בכבישים הבינעירוניים והאכיפה תכלול גם רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים.קובי רוזן
בצל החשש בברית נאט"ו: אוקראינה תקפה את מוסקבה במאות כטב"מים
מתקפת כטב"מים נרחבת על הבירה הרוסית גבתה קורבנות • רוסיה המשיכה להפגיז את קייב | מנהיגי נאט"ו מעלים את רמת הכוננות (בעולם)יוסי נכטיגל
הזמר שסירב להופיע באירוויזיון בגלל יום כיפור - הסיפור המרגש
הזמר שייצג את ישראל באירוויזיון קיבל הצעה להופיע עם להקה אמריקאית בציריך • המופע היה מתחיל סמוך לצאת יום הכיפורים ודרש חזרות ביום הקדוש | החליט לוותר על ההזדמנות (ציצית)איציק אוחנה
מרדף דרמטי בכפר יאסיף: רוכב קטנוע הרכיב ילד בן 7 ונמלט מהמשטרה
אופנועני מג״ב זיהו רוכב עם קטין ללא קסדה • המרדף כלל נסיעה בניגוד לכיוון התנועה | נעצר לאחר שנטש את הקטנוע - צפו (משטרה)כיכר השבת
אל תפספסו! סגולה נדירה במי נטילת הידיים של הכהנים בנעילה • צפו
"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: אל תפספסו! סגולה נדירה במי נטילת הידיים של הכהנים בנעילה • צפו (יהדות)כיכר השבת
תינוק בן 3 חודשים לא התעורר משנתו - מצבו אנוש
תינוק בן 3 חודשים לא התעורר משנתו בקריה החרדית בבית שמש ומצבו מוגדר אנוש. צוותי איחוד הצלה שהוזעקו למקום ביצעו בפעוט פעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים להמשך טיפול רפואי.קובי רוזן
בחור ישיבה בן 17 הוכש מנחש ארסי באשדוד - פונה במצב יציב
בחור ישיבה בן 17 הוכש בידו על ידי נחש ארסי בחצר ישיבת 'מאירת שמועה' • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים | המקרה מצטרף לשורת הכשות נחשים בחודשים האחרונים (בארץ)כיכר השבת