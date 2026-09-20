בצל החשש בברית נאט"ו: אוקראינה תקפה את מוסקבה במאות כטב"מים

לוחמים אוקראינים עם רחפן בקרב ( צילום: צבא אוקראינה )

בזמן שאזרחי רוסיה מצביעים בבחירות לפרלמנט הנפרסות על פני שלושה ימים, המלחמה במזרח אירופה ממשיכה לגבות קורבנות ולייצר מתיחות חסרת תקדים ביבשת. אוקראינה שיגרה הלילה מתקפה נרחבת לעבר הבירה הרוסית, בזמן שרוסיה המשיכה להפגיז את אזור קייב. במקביל, מנהיגי נאט"ו מעלים את רמת הכוננות וקוראים לאזרחיהם להתכונן לאפשרות של התרחבות העימות.

על פי הדיווחים הרשמיים היוצאים מרוסיה, צבא אוקראינה שיגר הלילה נחיל כלי טיס בלתי מאוישים לעבר אזור הבירה מוסקבה. לטענת משרד ההגנה הרוסי, מערכות ההגנה האווירית יירטו לא פחות מ-249 כטב"מים. למרות היירוטים, נזק נגרם למספר מוקדים, בהם בית זיקוק נפט שספג פגיעה ישירה וגרם לפריצת שריפות. רשתות התעופה ברוסיה שובשו משמעותית. נמל התעופה הבין-לאומי שרמטייבו הטיל הגבלות על התנועה האווירית, ובנמלי תעופה אחרים באזור נעצרו לחלוטין כל ההמראות והנחיתות.

- צילום: מתוך הרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 0:16 ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

המתקפה במרחב מוסקבה גבתה גם חיי אדם. כלי טיס בלתי מאויש שפגע ישירות בבניין מגורים בן שלוש קומות גרם למותם של לפחות שני בני אדם ולפציעתם של חמישה נוספים, בהם שני ילדים. ברשתות החברתיות הופצו תיעודים המראים פטריות עשן עצומות מאזורי הפגיעה.

תקיפות נגד קטלניות באוקראינה

הלחימה לא נותרה חד-צדדית. במקביל למתקפה האוקראינית, הכוחות הרוסיים המשיכו להכות בעורף האוקראיני. גורמים רשמיים בקייב דיווחו כי שבעה בני אדם נהרגו הלילה כתוצאה מתקיפות רוסיות באזור הבירה האוקראינית. בין ההרוגים גם שני ילדים.

על פי דיווח של ראש המחוז, אירוע קשה במיוחד התרחש בעיר פסטיב, שם נהרגו אם ובתה בתקיפה שכוונה לאזור, לצד נזק כבד שנגרם למספר בתים פרטיים.

ההסלמה בשדה הקרב מקרינה באופן ישיר על מדינות נאט"ו, שמתחילות להתכונן לתרחיש של התרחבות המלחמה מעבר לגבולות אוקראינה. בכירים ברחבי היבשת משמיעים בימים האחרונים אזהרות חמורות מפני האפשרות שמוסקבה תבחר לתקוף מדינות התומכות באוקראינה, באמצעות רחפנים או טילים.

ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, העריך כי מתקפה שכזו עשויה לקרות בטווח הזמן הקרוב. נשיא צרפת, עמנואל מקרון, גיבה את דבריו, כינה את האזהרה "מבוססת היטב", ואף הציג תוכנית ממשלתית חדשה שנועדה להגן על תשתיות קריטיות בצרפת במקרה של תקיפה. גם ראש ממשלת הולנד, רוב יטן, הצטרף לקריאות והדגיש כי יש לקחת את האזהרות ברצינות רבה ולהראות נחישות מול מוסקבה.

סוללת טילי פטריוט ( צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו )

ברחבי אירופה מתבצעים כבר עתה צעדים מעשיים בשטח כהכנה לתרחישי קיצון. גרמניה החלה בצעדים מעשיים להכנת מערך בתי החולים במדינה לאפשרות של עימות וקליטת נפגעים. ליטא מרעננת ומעדכנת את תוכניות הפינוי האזרחיות שלה, במיוחד לאור תמרונים צבאיים נרחבים שמקיימים כוחות בלארוסיים סמוך לגבול המשותף.

כוחות נאט"ו, הכוללים בין היתר חיילים מגרמניה ושוודיה, עורכים אימונים צבאיים מוגברים באי גוטלנד שבים הבלטי. בפינלנד, החולקת גבול ארוך עם רוסיה, העלו את רמת הכוננות הציבורית. הנשיא אלכסנדר סטוב פנה לאזרחים וביקש מהם "להתכונן נפשית לכך שמשהו יקרה", תוך שהוא רומז על האפשרות של חדירת כטב"מים רוסיים לשטח המדינה.