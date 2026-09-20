הזמר שסירב להופיע באירוויזיון בגלל יום כיפור - הסיפור המרגש

מגישת הטלוויזיה נווה דרומי מודיעה על פרישתה מהגשת התוכנית • "האתגר בין המשפחה לעבודה ביום שישי" | "המעמד של שולחן השבת עם הילדים" (עיתונות ומדיה)

איציק אוחנה