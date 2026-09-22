שתי נהגות נפצעו קל בתאונה בצומת העמקים

מבזקים נוספים
גבר כבן 80 במצב אנוש לאחר שטבע בחוף הרצל בנתניה
גבר כבן 80 נמשה ללא הכרה מהמים בחוף הרצל בנתניה ומצבו אנוש. צוותי איחוד הצלה ביצעו בו החייאה בזירה לאחר שעוברי אורח משכו אותו מהמים. הגבר פונה לבית חולים תוך כדי פעולות החייאה.קובי רוזן
נלחמו על חייהם: ספינת ענק מחצה ספינת דייגים
רגעים של אימה בים: ספינת המטען התקרבה אל כלי השיט הקטן והתנגשה בו בעוצמה, כשהמים שוטפים את הסיפון והצוות נאחז במעקות (חדשות בעולם)דני שפיץ
הרבי מלעלוב הגיע לעורר זכותה של האם המתחננת לגאולת בניה | גלריה
כמדי שנה ביום המסוגל של אמירת י"ג מידות, הגיע האדמו"ר מלעלוב יחד עם מאות מחסידיו לאמירת סליחות סמוך ונראה לקברה של רחל אמנו בבית לחם | האדמו"ר העתיר לישועת הכלל והפרט בתפילה נלהבת לעורר את זכותה של רחל אמנו, המתחננת מאז ומעולם ללא לאות לגאולת בניה ולתשועת עולמים (חסידים)חיים רוזנבוים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
שעיר לעזאזל: האיש שמרחף במדרונות ההרים התלולים בעולם
במדרון כמעט אנכי, אבק שמתעופף לכל עבר וקפיצות שנראות בלתי אפשריות: גבר תועד כשהוא דוהר במהירות במורד הר חשוף עד הסיום המפתיע (חדשות בעולם)דני שפיץ
לשנה הבאה בירושלים: השירה האדירה בנעילת היום הקדוש בסלבודקה
תיעוד עוצר נשימה מרגעי השיא הנשגב של השנה כולה: תקיעת השופר המהדהדת והתפרצות השמחה בהיכל ישיבת סלבודקה המעטירה, בסיום תפילת נעילה, במחיצת מנהיגי עולם התורה, ראשי הישיבה הגאון רבי דוב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש (חרדים)חיים רוזנבוים
מפרק עצורים ומקבל מדליות: יורש העצר התקשה לקרוא ועורר מבוכה
בגיל 18 הוא כבר מפקד על יחידות עילית וטס ב-112 קמ"ש בתוך העיר, אך כשאדם קדירוב התבקש להקריא דוח מול אביו הרודן – הרשת לא הפסיקה לצחוק (חדשות בעולם)דני שפיץ
רוכב אופניים חשמליים בן 55 נפצע בתאונה בתל אביב
גבר בן 55 נפצע במצב בינוני בתאונת אופניים חשמליים ברחוב עליית הנוער בתל אביב. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 07:27. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים איכילוב עם חבלות בגפיים.קובי רוזן