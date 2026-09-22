פעולה ישראלית? סדרת פיצוצים עוצמתיים הרעידה הלילה את סוריה

סדרת פיצוצים עוצמתיים הרעידה במהלך הלילה את אזור אל־עיס, מדרום לחלב שבצפון סוריה, כאשר מחסן תחמושת של צבא סוריה עלה באש והתפוצץ. לפי הדיווחים, לפחות ארבעה בני אדם נפצעו באירוע, בהם אדם שנפגע מרסיסים. פיצוצי משנה נמשכו במשך זמן ממושך לאחר הפיצוץ הראשון.

הפיצוצים אירעו באתר צבאי באזור אל־עיס. על פי הדיווחים, מדובר במחסן נשק ותחמושת של משרד ההגנה הסורי. עוצמת הפיצוצים הייתה גדולה, והדי הפיצוצים נשמעו למרחק של קילומטרים. תושבים באזור סיפרו כי ראו להבות גדולות בשמים וכי חלונות בבתים רעדו מעוצמת ההדף. כוחות ההצלה הסוריים התקשו בתחילה להתקרב למקום בשל המשך התפוצצות התחמושת. ארבעה בני אדם פונו מהאזור לאחר שנפגעו, ובמקביל פונו משפחות שהתגוררו בסמוך לאתר. הרשויות סגרו כבישים המובילים לאזור, ובהם הכביש המרכזי בין חלב לדמשק, והזהירו את התושבים שלא להתקרב מחשש לרסיסים ולתחמושת שלא התפוצצה. באחד הדיווחים נמסר כי חלק מהנפגעים סבלו מקשיי נשימה, ואדם נוסף נפגע במהלך הניסיון לברוח מהאזור. הרשויות המקומיות הכריזו על מצב כוננות והעמידו צוותי רפואה, אמבולנסים וכוחות חירום בכוננות.

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הסיבה לפיצוצים עדיין אינה ברורה. משרד ההגנה הסורי הודיע כי נפתחה בדיקה לבירור נסיבות האירוע, ובשלב זה דמשק לא הטילה אחריות על גורם כלשהו. בהמשך מסרה הממשלה הסורית כי צוותים הנדסיים פועלים לאבטחת האתר ולסילוק אמצעי לחימה שנותרו במקום.

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על רקע רצף האירועים, עלו בתקשורת הערכות שלפיהן ייתכן שמדובר בחבלה מכוונת או בפעולה חיצונית. כלי תקשורת באזור דיווחו כי האפשרות למעורבות ישראלית נבחנת, ואף הובאו הערכות של גורמי ביטחון ופרשנים שהעלו אפשרות זו. מנגד, אין בשלב זה ראיות פומביות המוכיחות כי ישראל עומדת מאחורי הפיצוץ, וישראל לא נטלה אחריות לאירוע.