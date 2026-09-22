על בטן ריקה: הצמח הממכר שמאיים על תימן

איך רואים כוכבים באמצע היום, מה קורה כשפוגשים רובוט כמעט אנושי - ואיזו חוויה חדשה מחכה למשפחות בסוכות? במדעטק הכינו חג שמתחיל בכדור הארץ ומגיע הרבה מעבר לו (תרבות)

חני שטיין