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תוך כדי החייאה

גבר כבן 70 טבע בחוף הים בנתניה | פונה לבית החולים במצב אנוש

גבר כבן 70 טבע הבוקר (שלישי) בחוף הים בנתניה | הוא נמשה מהמים כשהוא ללא הכרה ופונה לבית החולים במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה (בארץ)

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זירת הטביעה בנתניה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

גבר כבן 70 טבע הבוקר (שלישי) בחוף הים בנתניה ופונה לבית החולים במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה.

סמוך לשעה 09:30 בבוקר, התקבל דיווח במוקדי ההצלה על גבר שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה סמוך לחוף הרצל בנתניה.

כוחות ההצלה שהוזעקו למקום מצאו את הגבר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. הם פתחו בפעולות החייאה שכללו עיסויים והנשמות ובהמשך פינו אותו לבית החולים 'לניאדו' בעיר כשהוא במצב אנוש.

חובשי רפואת חירום במד"א מאור בראנץ ויוסף פרידמן, סיפרו: "הגענו למקום עם רכבי 4x4 וראינו בקו החוף את הגבר שוכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. סיפרו לנו שמשו אותו מהמים כשהוא מחוסר הכרה. התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו אנוש ואנחנו ממשיכים להילחם על חייו".

יעקב כהן חובש איחוד הצלה מסר: "עוברי אורח שמשו אותו מהמים סיפרו לנו כי הוא טבע. בסיוע צוות ניידת טיפול נמרץ וחובשים נוספים ביצענו בו פעולות החייאה בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית חולים תוך כדי פעולות החייאה ובמצב אנוש".

זירת הטביעה בנתניה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

בן אל עמירה חובש בכיר במד"א־הצלה שרון והחובשים בנימין סעדיה ונחמן לוי שהגיעו ראשונים למקום סיפרו: "הגענו למקום האירוע ומצאנו את הגבר שוכב בסמוך לקו המים. סיפרו לנו שמשו אותו אל החוף כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שטבע.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות, שבמהלכם חזר דופק. לאחר ייצוב מצבו בשטח הוא פונה כשהוא מורדם ומונשם בניידת טיפול נמרץ של מד"א לביה"ח לניאדו בעיר כשמצבו מוגדר קשה ולא יציב".
טביעהנתניהחוף ים

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