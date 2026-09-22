גבר כבן 70 טבע בחוף הים בנתניה | פונה לבית החולים במצב אנוש

גבר כבן 70 טבע הבוקר (שלישי) בחוף הים בנתניה ופונה לבית החולים במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה.

סמוך לשעה 09:30 בבוקר, התקבל דיווח במוקדי ההצלה על גבר שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה סמוך לחוף הרצל בנתניה.

כוחות ההצלה שהוזעקו למקום מצאו את הגבר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. הם פתחו בפעולות החייאה שכללו עיסויים והנשמות ובהמשך פינו אותו לבית החולים 'לניאדו' בעיר כשהוא במצב אנוש.

חובשי רפואת חירום במד"א מאור בראנץ ויוסף פרידמן, סיפרו: "הגענו למקום עם רכבי 4x4 וראינו בקו החוף את הגבר שוכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. סיפרו לנו שמשו אותו מהמים כשהוא מחוסר הכרה. התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו אנוש ואנחנו ממשיכים להילחם על חייו".

יעקב כהן חובש איחוד הצלה מסר: "עוברי אורח שמשו אותו מהמים סיפרו לנו כי הוא טבע. בסיוע צוות ניידת טיפול נמרץ וחובשים נוספים ביצענו בו פעולות החייאה בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית חולים תוך כדי פעולות החייאה ובמצב אנוש".