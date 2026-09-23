מרגישים את הסתיו באוויר: מעונן חלקית - וחשש לטפטוף קל בחוף

נשיא צרפת עמנואל מקרון התייחס במהלך נאומו בעצרת הכללית של האו"ם למתרחש ביהודה ושומרון, ובמהלך דבריו טען כי חמאס מעולם לא פעל באזור | מקרון אמר: "רק תסתכלו על מה שמתרחש בגדה המערבית. יום אחר יום אנחנו עדים להפרות. ובשם מה? חמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית" (בעולם)

דניאל הרץ