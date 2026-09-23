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35 ימים לבחירות: נתניהו מצמצם את הפער מאיזנקוט וחוזר להוביל על בנט

35 ימים לבחירות: איזנקוט נותר המפלגה הגדולה עם 23 מנדטים, הליכוד בראשות נתניהו עם 20 מנדטים והפער ביניהם נותר על שלושה מנדטים • בסקר חדשות 12 נתניהו מצמצם את הפער מאיזנקוט במדד ההתאמה לראשות הממשלה וחוזר להוביל על בנט (פוליטי)

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אילוסטרציה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

סקר המנדטים החדש של חדשות 12, שפורסם אמש (שלישי) 35 ימים לפני הבחירות לכנסת, מציב את ישר בראשות גדי איזנקוט כמפלגה הגדולה ביותר עם 23 מנדטים. הליכוד בראשות מקבלת 20 מנדטים, וביחד בראשות עם 13 מנדטים.

בהשוואה לסקר הקודם של חדשות 12, שלוש המפלגות הגדולות שומרות על כוחן: ישר נותרת עם 23 מנדטים, הליכוד עם 20 וביחד עם 13.

בתוך המפה נרשמים מספר שינויים: ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מתחזקת ל-9 מנדטים, בעוד הדמוקרטים בראשות יאיר גולן נחלשים ל-9. יהדות התורה בראשות יעקב אשר שומרת על כוחה עם 8 מנדטים, והרשימה המשותפת בראשות יוסף ג׳בארין נחלשת ל-7.

ש״ס בראשות אריה דרעי מקבלת 7 מנדטים, עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר עם 6, והציונות הדתית וזהות בראשות בצלאל סמוטריץ׳ ומשה פייגלין עם 5 מנדטים.

בהמשך הרשימה: רע״מ בראשות מנסור עבאס מתחזקת ל-5 מנדטים. עמך ישראל בראשות עופר וינטר מקבלת 4 מנדטים. המילואימניקים והכלכלית החדשה בראשות יועז הנדל וירון זליכה עוברת שוב את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות כחול לבן בראשות בני גנץ עם 0.7%, הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר עם 0.3%, נעם לישראל בראשות אבי מעוז עם 0.1% וישראל תחילה בראשות שרן השכל עם 0%.

נתניהו מצמצם את הפער מאיזנקוט

השינוי המרכזי בסקר נרשם במדד ההתאמה לראשות הממשלה. בהשוואה בין גדי איזנקוט לבנימין נתניהו, איזנקוט מוביל עם 41%, לעומת 38% לנתניהו - פער של שלוש נקודות בלבד. 15% מהמשיבים השיבו כי אף אחד מהשניים אינו מתאים לתפקיד, ו־6% השיבו ״לא יודע״.

גם בהשוואה בין נתניהו לנפתלי בנט נרשם שינוי משמעותי. נתניהו מוביל כעת עם 41%, לעומת 37% לבנט. 19% השיבו שאף אחד מהם אינו מתאים לתפקיד ו־3% השיבו ״לא יודע״.

בהשוואה בין נתניהו לאביגדור ליברמן, נתניהו מוביל עם 38%, לעומת 28% לליברמן. 28% השיבו שאף אחד מהשניים אינו מתאים לתפקיד ו־6% השיבו ״לא יודע״.

מפת הגושים

מפת הגושים נותרת ללא שינוי: הגוש המתנגד לנתניהו עומד על 66 מנדטים, מתוכם 54 למפלגות הציוניות ו-12 למפלגות הערביות. הקואליציה עומדת על 50 מנדטים, ואילו המילואימניקים והכלכלית החדשה של הנדל וזליכה, בגוש השלישי, עם 4 מנדטים.

את הסקר ערך מכון ״מדגם ייעוץ ומחקר״ בראשות מנו גבע. איסוף הנתונים נערך ב-22 בספטמבר 2026 בקרב מדגם מייצג של 501 משיבים בגילי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית עומדת על 4.4%± והסקר בוצע בשילוב של אינטרנט וטלפון.
בנימין נתניהונפתלי בנטהליכודגדי איזנקוטבחירות לכנסתבחירות 2026

5 תגובות

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4
למה נהייתם תעמולה של ערוץ 12 השקרנים ??? סקר=שקר.
דוד א.
אל דאגה אחי, ממילא סקרי פילבר (14) ודיירקט נפולס (i24) הם הכי קרובים למציאות. אז ערוץ 12 מתחיל לצמצם את הפער שיצר. יש להם עוד 35 יום להתמוגג על תוצאות הבלוף.
ג'ו
3
מישהו מאמין ך13 12 11??!🤐
אלי
2
א. לייטנר לך הביתה (לך לצהל שאתה ככ מפרגן לו) ב. אין 61 לאף אחד ג. חלום שלי שהחרדים ישלימו לאייזנקוט ל 61 ויקבלו הכלללללל בחותמת בגץ
מסקנה

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