חרדה ביוון: חיפושים אחר ישראלי שיצא לטייל - ואבד עמו הקשר

חרדה ביוון: אבד הקשר עם עמי יוגב, מטייל ישראלי בן 46, שיצא ככל הנראה ביום ראשון האחרון לטיול באזור הר אולימפוס ביוון, - כך הודיעה הערב (שלישי) משפחתו בישראל, המבקשת את עזרת המטיילים הישראלים באזור בניסיון לאתר אותו.

על פי הודעת המשפחה, יוגב יצא מאזור החנייה פריוניה (Prionia) והחל לעלות על המסלול. הקשר האחרון עמו היה באמצעות תמונה ששלח לאמו, שעל פי הדיווח צולמה לאחר תחנת העצירה השנייה במסלול E4 בהר. בנוסף נמסר כי ישנם דיווחים שלפיהם הוא נראה לאחרונה באזור קלאקוס (Kalakos), אך בשלב זה לא ברור אם מדובר בזיהוי ודאי.

המשפחה מבקשת ממטיילים שהיו בימים האחרונים בהר לבדוק אם ראו אדם התואם את תיאורו של יוגב, אם חלפו על פניו באחד המסלולים, הבקתות או נקודות העצירה או אם שוחחו איתו ויודעים מה היה מסלול הטיול שתכנן.

המשפחה קוראת לכל מי שהיה באזור מאז יום ראשון וראה את עמי יוגב, או מחזיק במידע שעשוי לסייע באיתורו, להעביר את הפרטים למשפחה או לגורמי החיפוש וההצלה.

ממשרד החוץ נמסר: "מרגע היוודע המקרה, קונסול ישראל באתונה והמחלקה לישראלים במצוקה בחו"ל במשרד החוץ נמצאים בקשר עם הרשויות המקומיות, ופועלים לסייע ככל הניתן באיתור הישראלי מנותק הקשר ביוון".