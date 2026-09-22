הנשיא מקרון באמירה מנותקת: חמאס מעולם לא פעלה ב"גדה המערבית"

מה עובר עליו? נשיא צרפת עמנואל מקרון התייחס היום (שלישי) בנאומו בעצרת האו"ם למצב ביהודה ושומרון וטען בבורות מביכה כי חמאס מעולם לא פעל באזור. מקרון אמר: "פשוט תסתכלו על מה שקורה בגדה המערבית. יום אחר יום אנחנו רואים הפרות. ובשם מה? חמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית".

עוד הוסיף: "מה שאנחנו צריכים הוא לכבד את הזכות הלגיטימית של העם הפלסטיני, את הזכות הלגיטימית להתקיים. זהו תנאי מוקדם לביטחון, היום ומחר, עבור עם ישראל".

מקרון אמר כי "השלום לכאורה בעזה מבייש את כולנו, ולא פתח את המסדרונות ההומניטריים". מקרון גם תקף את "אלימות המתנחלים בגדה המערבית" ואמר כי היא "פוגעת בלגיטימיות של הפלסטינים להתקיים".

בישראל לא נותרו חייבים ותקפו את מקרון על אמירתו ההזויה. עמית סגל כתב: "להגיד שחמאס לא פעל בגדה המערבית (יו״ש) זה כמו להגיד שמקרון הוא נשיא גבוה, מצליח ופופולרי". הכתב הצבאי דורון קדוש כתב: "לידיעת הנשיא מקרון: המחבל שרצח רק בערב יום הכיפורים, שלשום, את נתנאל שקרון ז״ל במעיין בבנימין - היה איש חמאס".