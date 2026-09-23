מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00

מבזקים נוספים
באורך של 24 מטרים: התיירים לא האמינו למה שראו
רגע נדיר נלכד במצלמה סמוך למזח המפורסם באוסטרליה, כאשר יצור ימי עצום ממדים הגיח מהמים והמשיך לשחות בשלווה מול התיירים (חדשות בעולם)דני שפיץ
נהג משאית נפצע בינוני בתאונה סמוך לקיבוץ גת
נהג משאית כבן 40 נפצע בינוני בתאונת דרכים בשטח פתוח סמוך לקיבוץ גת. המשאית התהפכה על צידה, וצוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום. הנפגע פונה במסוק לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
האמירה של ליברמן שגררה אותו לעימות חריף עם נתניהו
יו"ר ישראל ביתנו הציע בריאיון כי ירדן תנהל את שטחי B ו-C • נתניהו הגיב בחריפות: "לא האמנתי שתציע שצבא ירדן ישלוט בארץ ישראל" | ליברמן השיב: "אני מתנגד בתוקף לכך שישראל תנהל את חיי הפלסטינים" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
טראמפ הפתיע את כולם: מהיום - כבר לא קוראים לזה "בינה מלאכותית"
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הפתיע אמש במהלך נאומו באו"ם כשהכריז שבינה מלאכותית כבר לא תיקרא יותר בשם הזה | אז איך היא תיקרא מעתה, מדוע השינוי - והאם יש לזה סיכוי לתפוס? (חדשות)ישראל גראדווהל
צ'יטה מאחוריך: הריחוף המדהים של האנטילופות מול המצלמה
תיעוד עוצר נשימה מפארק קרוגר בדרום אפריקה מציג ברדלס במרדף אחרי עדר אנטילופות, כשהחיות המבוהלות מזנקות מעל הכביש בניסיון להימלט מהטורף (חדשות בעולם)דני שפיץ
בבני ברק ובירושלים: כך בוחרים ארבעת המינים לחג הסוכות | גלריה צבעונית
בבני ברק ובירושלים, עמך בית ישראל צובאים על דוכני המכירות של ארבעת המינים, ומצטיידים בלולב, אתרוג והדסים לקראת חג הסוכות | צפו בגלריה צבעונית במיוחד של ערב חג (חרדים)כיכר השבת
ועדת הבחירות פסלה את עופר כסיף מלהתמודד לכנסת
ועדת הבחירות המרכזית קבעה ברוב קולות כי עופר כסיף לא יוכל להתמודד לכנסת. ההחלטה צפויה להגיע לבחינה בבית המשפט העליון.כיכר השבת
ועדת הבחירות פסלה את עופר כסיף: 19 הצביעו בעד, רק 5 התנגדו
ועדת הבחירות המרכזית קיבלה את בקשת הליכוד לפסילת ח"כ עופר כסיף מהתמודדות בבחירות • ההחלטה תועבר לאישור בג"ץ | הפסילה התקבלה בעילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל (פוליטי מדיני)יוני גבאי