המסתערבים פשטו על כפר קליל ועצרו מבוקש מהפת"ח

מבזקים נוספים
היערכות שיא בכותל לסוכות: אלו זמני מעמד ברכת הכהנים שיתקיים בשני מועדים
בהנהלת הכותל השלימו את היערכות לחג הסוכות הממשמש ובא • מעמד ברכת הכהנים יתקיים בשני מועדים בהשתתפות שורדי שבי ומשפחות שכולות | הוצבו סוכות מהודרות ברחבת הכותל (חרדים)דוד הכהן
הח"כ הערבי המיועד מתפוצץ על ליברמן: "אני צריך להסביר לך מה הסכנה?!"
מועמד מפלגת 'עמך ישראל' מגיב בזעם להצעת ליברמן בנוגע לירדן • "זה פשוט הזייה לא נורמלית" | התקפה חריפה על יו"ר ישראל ביתנו (פוליטי מדיני)יוני גבאי
פועל נהרג בקריית גת לאחר שכלובי ברזל נפלו עליו
פועל כבן 40 נהרג בתאונת עבודה במפעל ברחוב רחבת אייר בקריית גת. לפי דיווח איחוד הצלה, משטח כלובי ברזל נפל על הפועל. צוותי רפואה ביצעו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום עקב הפציעות הקשות.קובי רוזן
נחשפה חוליית טרור משכם: תכננו להתנקש בבן גביר ברחפן נפץ
ימ"ר ש"י והשב"כ חשפו חוליית טרור משכם שתכננה שורת פיגועים. לפי כתב האישום, שני החשודים החזיקו ארסנל נשק רחב, גייסו מחבלים נוספים וביצעו אימוני ירי. בשנת 2024 תכננו השניים להתנקש בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר באמצעות רחפן נפץ, לאחר שצפו בסרטון שבו נראה מגיע לזירת פיגוע. אחד המחבלים אף ניסה לרכוש חלקי רחפן מסין לצורך ההתנקשות. בנוסף תכננו השניים פיגועי ירי, פיגועי דריסה ברכבי נפץ וחטיפת חיילי צה"ל. הוגשו נגדם כתבי אישום והם נעצרו עד תום ההליכים.קובי רוזן
משרד החוץ באזהרה חריגה למטיילים במדינה הדרום-אמריקנית | למי צריך לפנות?
הרשויות באקוודור הכריזו על התראה אדומה בכל המדינה • תופעת אל ניניו צפויה להביא לגשמים עזים והצפות | משרד החוץ קורא לישראלים לנהוג בזהירות (בעולם)יוסי נכטיגל
חוליית טרור משכם תכננה לחטוף חייל ולהתנקש בבן גביר ברחפן נפץ; "לא אירתע"
שני פלסטינים מושכם הצטיידו בארסנל נשק ותכננו פיגועים • ניסו להתנקש בשר לביטחון לאומי באמצעות רחפן נפץ | בן גביר: "זו הפעם ה-11 שמנסים לחסל אותי" (צבא וביטחון)קובי אטינגר
אישה נפגעה בינוני מחפץ כבד במפעל סמוך לג'וליס
אישה בת 42 נפגעה היום (12:37) מחפץ כבד במהלך עבודתה במפעל סמוך לג'וליס. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
חוסל שר האוצר של חמאס: מוחמד אבו עלואן נמחק בחאן יונס
מוחמד אבו עלואן חוסל בפעולה מדויקת של צה"ל ושב"כ • נתניהו וכ"ץ: לא נעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה | מכה אנושה ליכולות הכלכליות של הארגון (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני