צה"ל חיסל בחאן יונס את ראש מחלקת הכספים של חמאס

מוחמד אבו עלואן חוסל בפעולה מדויקת של צה"ל ושב"כ • נתניהו וכ"ץ: לא נעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה | מכה אנושה ליכולות הכלכליות של הארגון (צבא וביטחון)

דוד הכהן וב. ניסני