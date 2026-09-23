צעיר בן 24 נפצע בינוני בתאונת אופנוע בכביש 886 ליד עלמה

הוועדה קיבלה את העתירה נגד רע"מ שכללה מחקר של למעלה מ-1,000 עמודים שהצביעו על קשרים לטרור | היועמ״ש התנגדה למרות הראיות | בג"ץ צפוי להפוך את ההחלטה? (פוליטי מדיני)

כיכר השבת