מבזקים נוספים
שריפה בבית כנסת בירושלים - ספרי תורה ניזוקו
שריפה פרצה בבית כנסת ברחוב שערי פינה בירושלים. מספר ספרי תורה ניזוקו בשריפה, אך לא היו נפגעים. כוחות כיבוי פעלו לכיבוי הלהבות, וצוותי איחוד הצלה טיפלו באירוע.קובי רוזן
גבר בן 71 נפצע קל בנפילה מסולם במהלך בניית סוכה בחיפה
גבר בן 71 נפצע היום (17:15) בנפילה מסולם במהלך בניית סוכה בביתו בחיפה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים רמב"ם במצב קל.קובי רוזן
שריפת ענק חריגה בהיקפה במאה שערים, ספרי תורה מפויחים חולצו מבית כנסת בוער | תיעודים כואבים
שריפה גדולה פרצה בתוך מבנה בית כנסת בשכונת מאה שערים בירושלים | להבות ענק עוצמתיות וחריגות בהיקפן נראו מכל עבר והובילו להגעת עשרוי צוותי חירום והצלה למקום | החשש ללכודים במקום נשלל. מספר ספרי תורה חולצו על ידי הצוותים כשהם מפויחים ופגועים קשות | תיעודים כואבים (אקטואליה, חרדי)מישאל לוי
"יהיו הפתעות": המסר של נתניהו בסרטון קצר לקראת נאומו באו"ם | צפו
לקראת נאומו בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון שבו הוא הציג את הקו שיוביל בנאומו, הדגיש את העמידה האיתנה של ישראל מול גורמים עוינים, והבהיר כי יילחם למען האמת של חיילי צה"ל והמדינה בזירה הבין-לאומית | הוא חתם: "כן, יהיו גם הפתעות" | צפו (אקטואלי)יוני גבאי
שריפה גדולה וחריגה בהיקפה משתוללת בבניין מגורים במאה שערים
שריפה גדולה פרצה בשעת אחר הצהרים בבניין מגורים בשכונת מאה שערים בירושלים | להבות ענק עוצמתיות, שמתרחבות עוד ועוד, הובילו להגעת עשרות צוותי חירום. החשש: לכודים בתוך הדירות | צפו (בארץ)מישאל לוי
חיל האוויר תקף יעדים בדרום לבנון
מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו יעדים בשלושה אזורים בדרום לבנון: אלקנטרה, אלח'יאם וכפר רמאן.קובי אטינגר
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר