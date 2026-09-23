לקראת נאומו בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון שבו הוא הציג את הקו שיוביל בנאומו, הדגיש את העמידה האיתנה של ישראל מול גורמים עוינים, והבהיר כי יילחם למען האמת של חיילי צה"ל והמדינה בזירה הבין-לאומית | הוא חתם: "כן, יהיו גם הפתעות" | צפו (אקטואלי)

יוני גבאי