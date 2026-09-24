הופקרו למותם: תחקיר מוצב פגה נחשף | 3 שנות שתיקה נשברו

מבזקים נוספים
צה"ל ושב"כ חיסלו את מנהל הכספים של חמאס בחאן יונס
צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול בחאן יונס את מחמד אבו עלואן, מנהל מחלקת הכספים של חמאס. אבו עלואן העביר במהלך המלחמה יותר ממיליארד שקל למימון פעילות החמאס, והיווה גורם מרכזי בשימור משילות הארגון. בתקופה האחרונה פעל לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. צה"ל ושב"כ ממשיכים לפעול נגד יכולות המימון של חמאס ולמנוע שיקום תשתיותיו הצבאיות.ב. ניסני
החסיד מביתר שנעצר בחזרה מאומן ישובץ כרופא בצבא אוקראינה אך לא יישלח לשדה קרב | ההתפתחות
יונתן קרלינסקי, תושב ביתר עילית, שנסע לשהות באומן בראש השנה, נעצר בדרכו חזרה לישראל והועבר למתקן צבאי סמוך לאודסה | בשל עברו הצבאי באוקראינה ומקצועו כרופא, הרשויות במדינה סירבו לשחררו והוא צפוי להיות משובץ ביחידה צבאית בחרקוב: "דואגים לו למזון כשר ולתשמישי קדושה" (חדשות, עולם)יוסי נכטיגל
מתחת לפגר חיה וגל אבנים: הנשק המוסלק שאותר בבית העלמין
שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב פשטו על שטח פתוח בנצרת בעקבות מידע מודיעיני • השוטרים הזיזו אבנים ופגר של חיה - וחשפו שקית ובה רובה קלצ'ניקוב (בארץ)קובי רוזן
מצבו של נריה לייטר מוסיף להיות קשה מאוד: "נשקפת סכנה ממשית לחייו"
לוחם המילואים נריה דב בן חנה, בנו של שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר, נפגע אמש באורח אנוש בפיגוע הדריסה בכביש 443 • לאחר ניתוח מוח מורכב שארך שעות, בבית החולים שערי צדק מעדכנים כי הוא נלחם על חייו • המשפחה וראש הממשלה מבקשים מהציבור להרבות בתפילה ובתהילים לרפואתו (ארץ)חזקי שטרן
בשעת ליל: אנטישמי רדף אחרי בחור ישיבה עם סכין שלופה | תיעוד דרמטי
דרמה לפנות בוקר בקראון הייטס: אנטישמי שצעק "הייל היטלר" רדף עם סכין אחר בחור ישיבה עד לבית פרטי - אליו דילג במהירות הבחור החב"די | התוקף נעצר לאחר מרדף שכלל דילוג מעל גדרות בסיוע כוחות 'שמירה' והמשטרה (חרדים)נחמן שטרנהרץ
טרגדיה קשה בצפון: נער בן 13 נהרג מפגיעת רכב בדרך עכו-חיפה
אסון נורא סמוך לחצות: הנער נפגע מרכב חולף באזור קרית ביאליק וסבל מחבלה רב-מערכתית קשה • צוותי הרפואה נלחמו על חייו וביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות תוך פינוי לבית החולים, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו (בארץ)דוד הכהן
אבו שחאדה בריאיון במצרים: "ועדת הבחירות פוליטית, השופט סולברג מתנחל"
יו"ר בל"ד מגיב לפסילתו בריאיון לערוץ מצרי • "ועדת הבחירות פוליטית, לא מקצועית" | תקף את השופט סולברג: "שופט מתנחל שתמך תמיד בפסילות" (פוליטי מדיני)דוד הכהן
התחזית לקראת סוכות: סתווי, נוח וטפטוף מקומי בבוקר החג
לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה. במקביל, השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' חריגה על עומס חום קיצוני בבקעת הירדן ואזהרות כתומות באזור ים המלח, הערבה והעמקים. ואיך יהיה מזג האוויר בשבת קודש? התחזית המלאה (מזג האוויר)כיכר השבת