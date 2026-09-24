התחזית לקראת סוכות: סתווי, נוח וטפטוף מקומי בבוקר החג

מזג האוויר היום (חמישי) מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן, לפנות בוקר יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף הדרומי.

על פי התחזית, מחר יום שישי, ערב חג סוכות, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, בעיקר במישור החוף הדרומי. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום שבת קודש, חג סוכות, יהיה מעונן חלקית עד נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 21-32

חיפה: 23-29

טבריה: 22-34

צפת: 17-30

אילת: 28-39