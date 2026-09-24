 דלג לתוכן הראשי
מזג האוויר

התחזית לקראת סוכות: סתווי, נוח וטפטוף מקומי בבוקר החג

לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה. במקביל, השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' חריגה על עומס חום קיצוני בבקעת הירדן ואזהרות כתומות באזור ים המלח, הערבה והעמקים. ואיך יהיה מזג האוויר בשבת קודש? התחזית המלאה (מזג האוויר)

בונים סוכות בירושלים (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

היום (חמישי) מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן, לפנות בוקר יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף הדרומי.

על פי התחזית, מחר יום שישי, ערב חג סוכות, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, בעיקר במישור החוף הדרומי. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום שבת קודש, חג סוכות, יהיה מעונן חלקית עד נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 21-32

חיפה: 23-29

טבריה: 22-34

צפת: 17-30

אילת: 28-39
מזג האווירהתחזית

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר