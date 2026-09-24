טרגדיה קשה בצפון: נער בן 13 נהרג מפגיעת רכב בדרך עכו-חיפה

לוחם המילואים נריה דב בן חנה, בנו של שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר, נפגע אמש באורח אנוש בפיגוע הדריסה בכביש 443 • לאחר ניתוח מוח מורכב שארך שעות, בבית החולים שערי צדק מעדכנים כי הוא נלחם על חייו • המשפחה וראש הממשלה מבקשים מהציבור להרבות בתפילה ובתהילים לרפואתו (ארץ)

חזקי שטרן