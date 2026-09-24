 דלג לתוכן הראשי
צפו בתיעוד

מתחת לפגר חיה וגל אבנים: הנשק המוסלק שאותר בבית העלמין

שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב פשטו על שטח פתוח בנצרת בעקבות מידע מודיעיני • השוטרים הזיזו אבנים ופגר של חיה - וחשפו שקית ובה רובה קלצ'ניקוב (בארץ)

צפו בתיעוד
צפו בתיעוד (צילום: דוברות המשטרה)

שיטות ההסלקה של כנופיות ה מגיעות לשפלים חדשים: בפעילות ממוקדת של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי משמר הגבול שפעלו בעיר נצרת כנגד ארגוני פשיעה, נחשף נשק מסוכן שהוסתר בצורה חריגה סמוך לבית עלמין בעיר.

הפשיטה יצאה לדרך בעקבות אינדיקציה מודיעינית ממוקדת על אמצעי לחימה המוסלקים בשטח פתוח. הכוחות שהגיעו למקום החלו בסריקות נרחבות, ובמהלכן זיהו מערום אבנים חשוד.

השוטרים החלו לחפור מתחת לגל האבנים, שם גילו פגר של חיה שהונח במקום כדי להרחיק עוברי אורח ולטשטש את הריח. לאחר שהזיזו את הפגר, הבחינו בשקית חשודה – ובתוכה רובה סער מסוג קלצ'ניקוב.

כלי הנשק נתפס מיד והועבר להמשך מיצוי ראיות במחלק הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל, במטרה להפיק ממנו ממצאים פורנזיים שיובילו להפללתו ולמעצרו של העבריין שהסליק את הרובה.

ממשטרת ישראל נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות באירוע האלימות ואיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ולהביא את המעורבים לדין".
משטרהנשק

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר