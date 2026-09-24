מתחת לפגר חיה וגל אבנים: הנשק המוסלק שאותר בבית העלמין

שיטות ההסלקה של כנופיות הפשיעה מגיעות לשפלים חדשים: בפעילות ממוקדת של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי משמר הגבול שפעלו בעיר נצרת כנגד ארגוני פשיעה, נחשף נשק מסוכן שהוסתר בצורה חריגה סמוך לבית עלמין בעיר.

הפשיטה יצאה לדרך בעקבות אינדיקציה מודיעינית ממוקדת על אמצעי לחימה המוסלקים בשטח פתוח. הכוחות שהגיעו למקום החלו בסריקות נרחבות, ובמהלכן זיהו מערום אבנים חשוד.

השוטרים החלו לחפור מתחת לגל האבנים, שם גילו פגר של חיה שהונח במקום כדי להרחיק עוברי אורח ולטשטש את הריח. לאחר שהזיזו את הפגר, הבחינו בשקית חשודה – ובתוכה רובה סער מסוג קלצ'ניקוב.

כלי הנשק נתפס מיד והועבר להמשך מיצוי ראיות במחלק הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל, במטרה להפיק ממנו ממצאים פורנזיים שיובילו להפללתו ולמעצרו של העבריין שהסליק את הרובה.

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ממשטרת ישראל נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות באירוע האלימות ואיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ולהביא את המעורבים לדין".