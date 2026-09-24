מכה קשה לצינור החמצן הכלכלי של ארגון הטרור: בהודעה משותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ אושר הבוקר (חמישי) כי כוחות הביטחון תקפו וחיסלו אתמול במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה, את המחבל מחמד אבו עלואן, מנהל מחלקת הכספים של חמאס.

אבו עלואן, שהחל את פעילותו בארגון לפני כעשור, היה אמון על תקצוב כלל המערכים של חמאס. לפי דיווחי מערכת הביטחון, לאורך ימי הלחימה הועברו בהכוונתו הישירה למעלה ממיליארד שקלים למימון פעילות הטרור, והוא היווה גורם מכריע בשימור משילות הארגון ובהישרדותו.

בתקופה האחרונה פעל אבו עלואן לשיקום היכולות של חמאס תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש, וחיסולו בוצע במטרה להסיר איום מיידי זה.

בצה"ל ובשב"כ מבהירים כי המאמצים לפגיעה בעורק המימון של הארגון נמשכים, כולל סיכול ממוקד של מחבלים ושל רשת החלפנים והסייענים המנהלים העברות כספים בשווי מאות מיליוני דולרים.

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כוחות הביטחון נותרים פרוסים במרחב בהתאם להסכמים, וימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום ביטחוני.

כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הודיעו אתמול בהודעה משותפת: "צה"ל חיסל בחאן יונס את מחמד אבו עלואן, ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס.

"ראש הממשלה ושר הביטחון משבחים את צה"ל ואת שב"כ על הפעולה המדויקת ועל הפעילות התקיפה לסיכול אויבינו.

"אנחנו ממשיכים לרדוף את מפקדי חמאס ופעיליו, לפגוע במקורות המימון שלו ולהשמיד את תשתיות הטרור. לא נאפשר לחמאס לשקם את כוחו ולא נעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה".