צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול בחאן יונס את מחמד אבו עלואן, מנהל מחלקת הכספים של חמאס. אבו עלואן העביר במהלך המלחמה יותר ממיליארד שקל למימון פעילות החמאס, והיווה גורם מרכזי בשימור משילות הארגון. בתקופה האחרונה פעל לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. צה"ל ושב"כ ממשיכים לפעול נגד יכולות המימון של חמאס ולמנוע שיקום תשתיותיו הצבאיות.

ב. ניסני