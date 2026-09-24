מתחת לפגר חיה וגל אבנים: הנשק המוסלק שאותר בבית העלמין

מבזקים נוספים
מצבו של נריה לייטר מוסיף להיות קשה מאוד: "נשקפת סכנה ממשית לחייו" | הציבור נקרא להתפלל עבורו
לוחם המילואים נריה דב בן חנה, בנו של שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר, נפגע אמש באורח אנוש בפיגוע הדריסה בכביש 443 • לאחר ניתוח מוח מורכב שארך שעות, בבית החולים שערי צדק מעדכנים כי הוא נלחם על חייו • המשפחה וראש הממשלה מבקשים מהציבור להרבות בתפילה ובתהילים לרפואתו (ארץ)חזקי שטרן
בשעת ליל: אנטישמי רדף אחרי בחור ישיבה עם סכין שלופה | תיעוד דרמטי
דרמה לפנות בוקר בקראון הייטס: אנטישמי שצעק "הייל היטלר" רדף עם סכין אחר בחור ישיבה עד לבית פרטי - אליו דילג במהירות הבחור החב"די | התוקף נעצר לאחר מרדף שכלל דילוג מעל גדרות בסיוע כוחות 'שמירה' והמשטרה (חרדים)נחמן שטרנהרץ
טרגדיה קשה בצפון: נער בן 13 נהרג מפגיעת רכב בדרך עכו-חיפה
אסון נורא סמוך לחצות: הנער נפגע מרכב חולף באזור קרית ביאליק וסבל מחבלה רב-מערכתית קשה • צוותי הרפואה נלחמו על חייו וביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות תוך פינוי לבית החולים, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו (בארץ)דוד הכהן
אבו שחאדה בריאיון במצרים: "ועדת הבחירות פוליטית, השופט סולברג מתנחל"
יו"ר בל"ד מגיב לפסילתו בריאיון לערוץ מצרי • "ועדת הבחירות פוליטית, לא מקצועית" | תקף את השופט סולברג: "שופט מתנחל שתמך תמיד בפסילות" (פוליטי מדיני)דוד הכהן
התחזית לקראת סוכות: סתווי, נוח וטפטוף מקומי בבוקר החג
לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה. במקביל, השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' חריגה על עומס חום קיצוני בבקעת הירדן ואזהרות כתומות באזור ים המלח, הערבה והעמקים. ואיך יהיה מזג האוויר בשבת קודש? התחזית המלאה (מזג האוויר)כיכר השבת
הופקרו למותם: תחקיר מוצב פגה נחשף | 3 שנות שתיקה נשברו
שלוש שנים לאחר הטבח המזעזע בנחל עוז, צה"ל מפרסם את התחקיר המטלטל על מוצב פגה. המסמך חושף קרב גבורה עקוב-מדם, מחסור חמור בציוד, כשלים מערכתיים קשים והפקרות מוחלטת שהובילה ישירות למותם הטרגי והמיותר של לוחמים רבים (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
נהג משאית בן 73 נפצע בינוני בהתהפכות רכבו בכביש 65
נהג משאית כבן 73 נפצע באורח בינוני בתאונה עצמית בכביש 65 סמוך למחלף עירון, כאשר משאיתו התהפכה על צדה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה להמשך טיפול.קובי רוזן
שני פצועים בתאונת דרכים בכביש 5233 סמוך למחלף חורשים
שני צעירים בני 25 נפצעו בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 5233 ליד מחלף חורשים. אחד מהם נפצע באורח בינוני והשני באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול ראשוני בזירה, ולאחר מכן הם פונו לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן