מבזקים נוספים
תיעוד מהנגב; ערב חג הסוכות במעונו של חבר המועצת
מחיל אל חיל: תיעוד מרהיב ממוצאי יום הקדוש, וכן מההכנות לחג הסוכות בצל ראש ישיבת הנגב 'שכר שכיר', חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי אריה לוי | מקידוש לבנה, בניית הסוכה ובבדיקת ארבעת המינים (חרדים)חיים רוזנבוים
מדוע תמיד כל הקריאות לאחדות נכשלות? את זה אנחנו לומדים מסוכות // דעה
תעמולת האחדות משווקת לנו באינטנסיביות דבקים מגוונים, אך עיון במאפייני המוצר יגלה כי הם אינם מיועדים לשימוש ארוך טווח, אז איך כל זה קשור לחג הקרב ובא ולתקופת הבחירות? הרב ישי גוזלן בטור דעה (חרדים)הרב ישי גוזלן
מורה ממזרח ירושלים נעצר בחשד למעורבות בהצתת בית בסילוואן
משטרת ישראל עצרה מורה ממזרח ירושלים בחשד למעורבות בהצתת בית בסילוואן. המעצר בא בעקבות חקירה שנפתחה לאחר אירוע רצח שהתרחש בחודש שעבר, אשר גרר גל אירועים אלימים ובכללם הצתות בתים. חוקרי ימ"ר ירושלים ביצעו חקירה סמויה, אתרו את החשוד ועצרו אותו. פרקליטות מחוז ירושלים הגישה נגדו הצהרת תובע.קובי רוזן
פרוש פותח במתקפה חריפה על גור ומסביר מדוע הלך על מהלך הפיצול עם בעלזא: 'לא יכולתי לשתוק יותר'
יו"ר שלומי אמונים מתייחס לראשונה בהרחבה למהלך הפיצול באגודת ישראל, כאשר הוא יחד עם בעלזא פרשו והקימו סיעת נפרדת - 'חומת תורת ישראל', לדבריו: "מה שקרה עם הכספים זה מעשה שאסור לעשותו, גם אם הייתי רוצה לשתוק על כך, ואני לא, הזעקה של הנציגים שלנו בשטח חייבה אותי לעשות מעשה" (חרדי)חנני ברייטקופף
הפלפול ששבה את הלבבות: חתן המצוות העלה חיוך רחב על פני הרבנים
ברוב פאר והדר נחגגה באשדוד שמחת בר המצווה לנכדי האדמו"רים מטשארנאביל וקרעטשניף קריית גת, בן להרב צבי נחמן טווערסקי | בשמחה המרוממת השתתפו חסידים ואנשי מעשה לצד אדמו"רים ורבנים מתושבי העיר והמשפחה | במהלך השמחה נשא חתן המצוות פלפול בדרוש ואגדה להנאת כל המשתתפים (חסידים)חיים רוזנבוים
סגולת הקבלה הפלאית ביום החתימה – להיחתם לשידוך בזאת השנה!
הפלא הזה מרתק אליו כבר אלפים: אשמורת של יום הושענא רבה – זמן המופיע בקבלה כזמן בו נקבע מזלו של אדם לשנה הקרובה, עת הפלאות ובשורות הטובות להתארס כבר השנה למזל טוב.נחמן שטרנהרץ
כוחות צה"ל הרסו את בית המחבל שרצח את יהודה שרמן הי"ד | תיעודים
כוחות צה"ל הרסו את בית המחבל שביצע את הפיגוע בכפר בית אמארין • בפיגוע נרצח יהודה שרמן ז"ל ונפצע אזרח נוסף | הפעולה בוצעה במהלך הלילה (צבא וביטחון)ב. ניסני
תינוק בן שבועיים במצב אנוש לאחר שנמצא מחוסר הכרה בעכו
תינוק כבן שבועיים פונה הבוקר (08:37) למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב אנוש, לאחר שנמצא מחוסר הכרה בביתו בעכו. צוותי מד"א מבצעים בו פעולות החייאה.קובי רוזן