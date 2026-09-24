משטרת ישראל פענחה פרשה חמורה של סחיטה באיומים והלבנת הון בהיקף של למעלה מעשרה מיליון שקלים מניהול בתי הימורים לא חוקיים. שלושה חשודים נעצרו, ביניהם תושב אזור בשנות ה-30 לחייו ובני זוג תושבי יפו. החוקרים פשטו על שלושה בתי הימורים ברמת גן ובבני ברק, עיכבו שחקנים ותפסו ציוד הימורים. החשודים ניהלו את בתי ההימורים במשך זמן רב והפיקו רווחים של למעלה מעשרה מיליון שקלים. בנוסף, החוקרים חשפו אירועי סחיטה חמורים שבמהלכם איימו החשודים על דילר ברצח, תקפו אותו ודרשו ממנו מאה אלף שקלים. כתב אישום חמור צפוי להיות מוגש נגד השלושה.

קובי רוזן