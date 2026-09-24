חריג בקבלת הפנים: טראמפ נרתע מהמפציץ, שי נותר אדיש

מבזקים נוספים
'על טיל, לעזאזל!': זלנסקי התפוצץ על התעמלנים הרוסים
הכתבים הרוסים לא ויתרו על השאלה שהפנו לנשיא אוקראינה, שהמשיך ללכת כשהמצלמות בעקבותיו – עד לרגע שבו החליט סוף סוף להגיב (חדשו בעולם)דני שפיץ
בזמן שהפוליטיקאים חורשים את הארץ: בסאטמר פותחים את קמפיין הבחירות במיליוני דולרים
בעוד חברי הכנסת החרדים חורשים בימים אלו את כל הארץ לקראת הבחירות, בחסידות סאטמר משיקים היום את המערכה להימנעות מהצבעה: מיליוני דולרים יחולקו כמענקים לאלפים, כולל הרחבה היסטורית לקהילות נוספות במגזר | כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים
האחות של נריה ילדה באותו בית חולים, אביו השגריר: "היה לי חשש שאנחת בלי תקווה"
השגריר יחיאל לייטר הגיע הבוקר לשערי צדק אל מיטת בנו נריה שנפצע קשה בפיגוע • המשפחה איבדה בן נוסף לפני שלוש שנים | בשורה משמחת: נכדה נולדה בלילה | ההצהרה המרגשת של האב בבית החולים (בארץ)קובי אטינגר
צעיר בן 21 התחשמל במהלך בניית סוכה בבני ברק
צעיר בן 21 התחשמל הלילה ברחוב 600 בבני ברק לאחר שנגע בשוגג בכבל חשמל חשוף במהלך בניית סוכה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה שכלל חבישה, ולאחר מכן פונה להמשך טיפול כשמצבו מוגדר יציב. איחוד הצלה קורא לנקוט בכללי בטיחות וזהירות בעת הקמת סוכות לקראת החג.קובי רוזן
צעיר התחשמל בבניית סוכה בבני ברק - התפנה לטיפול בבית החולים
צעיר בן 21 נגע בכבל חשמל חשוף במהלך בניית סוכה ברחוב 600 • חובשי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה | חובה לנקוט בכללי זהירות בהקמת הסוכות (חרדים)קובי רוזן
תיעוד מהנגב; ערב חג הסוכות במעונו של חבר המועצת
מחיל אל חיל: תיעוד מרהיב ממוצאי יום הקדוש, וכן מההכנות לחג הסוכות בצל ראש ישיבת הנגב 'שכר שכיר', חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי אריה לוי | מקידוש לבנה, בניית הסוכה ובבדיקת ארבעת המינים (חרדים)חיים רוזנבוים
מדוע תמיד כל הקריאות לאחדות נכשלות? את זה אנחנו לומדים מסוכות // דעה
תעמולת האחדות משווקת לנו באינטנסיביות דבקים מגוונים, אך עיון במאפייני המוצר יגלה כי הם אינם מיועדים לשימוש ארוך טווח, אז איך כל זה קשור לחג הקרב ובא ולתקופת הבחירות? הרב ישי גוזלן בטור דעה (חרדים)הרב ישי גוזלן
מורה ממזרח ירושלים נעצר בחשד למעורבות בהצתת בית בסילוואן
משטרת ישראל עצרה מורה ממזרח ירושלים בחשד למעורבות בהצתת בית בסילוואן. המעצר בא בעקבות חקירה שנפתחה לאחר אירוע רצח שהתרחש בחודש שעבר, אשר גרר גל אירועים אלימים ובכללם הצתות בתים. חוקרי ימ"ר ירושלים ביצעו חקירה סמויה, אתרו את החשוד ועצרו אותו. פרקליטות מחוז ירושלים הגישה נגדו הצהרת תובע.קובי רוזן