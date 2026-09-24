תעמולת האחדות משווקת לנו באינטנסיביות דבקים מגוונים, אך עיון במאפייני המוצר יגלה כי הם אינם מיועדים לשימוש ארוך טווח, אז איך כל זה קשור לחג הקרב ובא ולתקופת הבחירות? הרב ישי גוזלן בטור דעה (חרדים)

הרב ישי גוזלן