'על טיל, לעזאזל!': זלנסקי התפוצץ על התעמלנים הרוסים

מבזקים נוספים
היום השני לדיונים: סולברג פתח בתפילה על נריה לייטר • קריב תקף: "בן גביר גזען"
יו"ר ועדת הבחירות פתח את יום הדיונים בתפילה לרפואת נריה לייטר שנפצע בפיגוע • ח"כ קריב תקף בחריפות את עוצמה יהודית: 'שרים וחברי כנסת שמגיעים לכנסי זיכרון לכהנא - גזענים' | הדיונים בבקשות הפסילה (פוליטי מדיני)קובי ישראל
סוכה תחת אש: פסק ההלכה המפתיע לרשתות הכטב"מים בצה"ל
רשתות ההגנה מפני רחפני אויב כבר נפרסו מעל המוצבים, אך האם הן פוסלות את המצווה? צה"ל נכנס לכוננות חג והרבנים כבר הכריעו | הלכה למעשה (חדשות בארץ)דני שפיץ
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
משקפיים של חסד // הרב בן ציון נורדמן
ג הסוכות מזמין אותנו להרכיב את אותם "משקפיים של חסד": לצאת מהמבט הצר על צרכינו האישיים, להתבונן סביב, ולשאול – מי זקוק למאור פנים? מי צריך מקום בשולחן? ואיזה מחוות קטנות של תשומת לב אנחנו יכולים להביא איתנו מהבית כדי להאיר לאחר את החג? (מאמרים)הרב בן ציון נורדמן
מַה נֶּהְדָּר מַרְאֵה כֹּהֵן | הטיש המרומם בתולדות אברהם יצחק
אחד השיאים המרוממים ביותר בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק מתרחש מדי שנה במוצאי יום הכיפורים, בעריכת שולחנו הטהור של האדמו"ר מתוך התעלות וגילה של שמחה על שזכו לצאת זכאים בדין | בטיש השתתף גם אחיו של האדמו"ר, המשפיע האדמו"ר ממבקשי אמונה | שוקי לרר שם פעמיו אל מרכז החסידות ב'מאה שערים' ומגיש תיעוד מרהיב (חסידים)חיים רוזנבוים
היום השני לדיונים: סולברג פתח בתפילה על נריה לייטר • קריב תקף: "בן גביר גזען"
יו"ר ועדת הבחירות פתח את יום הדיונים בתפילה לרפואת נריה לייטר שנפצע בפיגוע • ח"כ קריב תקף בחריפות את עוצמה יהודית: 'שרים וחברי כנסת שמגיעים לכנסי זיכרון לכהנא - גזענים' | הדיונים בבקשות הפסילה (פוליטי מדיני)קובי ישראל
בזמן שהפוליטיקאים חורשים את הארץ: בסאטמר פותחים את קמפיין הבחירות במיליוני דולרים
בעוד חברי הכנסת החרדים חורשים בימים אלו את כל הארץ לקראת הבחירות, בחסידות סאטמר משיקים היום את המערכה להימנעות מהצבעה: מיליוני דולרים יחולקו כמענקים לאלפים, כולל הרחבה היסטורית לקהילות נוספות במגזר | כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים
האחות של נריה ילדה באותו בית חולים, אביו השגריר: "היה לי חשש שאנחת בלי תקווה"
השגריר יחיאל לייטר הגיע הבוקר לשערי צדק אל מיטת בנו נריה שנפצע קשה בפיגוע • המשפחה איבדה בן נוסף לפני שלוש שנים | בשורה משמחת: נכדה נולדה בלילה | ההצהרה המרגשת של האב בבית החולים (בארץ)קובי אטינגר