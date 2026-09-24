מבזקים נוספים
אבו מאזן ישדר נאום מוקלט באו"ם לאחר שארה"ב מנעה כניסתו
יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן) שיגר לאו"ם נאום מוקלט מראש שישודר היום בעצרת (צפוי בסביבות 16:30 שעון ישראל), לאחר שלא קיבל אישור מארה"ב להיכנס לשטחה. לפי מקורות פלסטיניים, הנאום יעסוק בדרישה לעצור את הבנייה הישראלית ביהודה ושומרון, בדגש על שטח E1 המחבר בין מעלה אדומים לירושלים. לטענתם, הבנייה באזור זה תמנע הקמת מדינה פלסטינית ותחסל את "פתרון שתי המדינות".קובי אטינגר
רוכב אופנוע נפצע בינוני עד קשה בתאונה בכביש 444
רוכב אופנוע כבן 30 נפצע בינוני עד קשה בתאונה בכביש 444 סמוך לצומת מגדל אפק. התאונה כללה התנגשות בין רכב לאופנוען, והרוכב נחבל במרבית חלקי גופו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית החולים בלינסון.קובי רוזן
משרד הבריאות מזהיר מפני רחצה בחוף השקמים בכנרת
משרד הבריאות הוציא אזהרת רחצה לחוף השקמים בכנרת, לאחר שנמצאו תוצאות מיקרוביאליות חריגות בבדיקות איכות המים. במשרד מזכירים כי הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד.יוסי נכטיגל
נשים חזקות בסוריה: המחזה החריג שהסעיר את דמשק
טקס חגיגי שנערך צפונית לדמשק חשף שינוי יוצא דופן במערכת הביטחון הסורית, עם מחזה שלא נראה בעבר (חדשות בעולם)דני שפיץ
היום השני לדיונים: סולברג פתח בתפילה על נריה לייטר • קריב תקף: "בן גביר גזען"
יו"ר ועדת הבחירות פתח את יום הדיונים בתפילה לרפואת נריה לייטר שנפצע בפיגוע • ח"כ קריב תקף בחריפות את עוצמה יהודית: 'שרים וחברי כנסת שמגיעים לכנסי זיכרון לכהנא - גזענים' | הדיונים בבקשות הפסילה (פוליטי מדיני)קובי ישראל
סוכה תחת אש: פסק ההלכה המפתיע לרשתות הכטב"מים בצה"ל
רשתות ההגנה מפני רחפני אויב כבר נפרסו מעל המוצבים, אך האם הן פוסלות את המצווה? צה"ל נכנס לכוננות חג והרבנים כבר הכריעו | הלכה למעשה (חדשות בארץ)דני שפיץ
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
משקפיים של חסד // הרב בן ציון נורדמן
ג הסוכות מזמין אותנו להרכיב את אותם "משקפיים של חסד": לצאת מהמבט הצר על צרכינו האישיים, להתבונן סביב, ולשאול – מי זקוק למאור פנים? מי צריך מקום בשולחן? ואיזה מחוות קטנות של תשומת לב אנחנו יכולים להביא איתנו מהבית כדי להאיר לאחר את החג? (מאמרים)הרב בן ציון נורדמן