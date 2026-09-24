עוצמה יהודית דחתה דרישה למשוך בקשה לפסילת הדמוקרטים

אביחי מנדלבליט ביקש לדחות את עדותו במשפט נתניהו עד לאחר הבחירות, בין היתר בשל פתיחת שנת הלימודים האקדמית. השופטים דחו לפי שעה את הבקשה (משפט)

משה כהן