הולך רגל בן 30 נפגע קשה מרכב סמוך למחסום ג'יב בירושלים

עוצמה יהודית הודיעה כי לא תמשוך את הבקשה לפסול את מפלגת הדמוקרטים. במפלגה טענו: "הגישה המתרפסת הזו מול השמאל, היא שהביאה לכישלון הרפורמה המשפטית".

כיכר השבת