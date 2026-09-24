שני חשודים נעצרו בדקירת נער בן 17 בחיפה

מבזקים נוספים
תיאורים קשים ועדות מצמררת: "הם נסעו להביא שק אוכל והופצצו בדרך"
תושבי אולשקי תחת כיבוש רוסי מתמודדים עם מצור מוחלט | המשלוח האחרון הגיע במאי, 1,200 הרוגים נרשמו | "אסור לקבור את המתים" (בעולם)כיכר השבת
"בחייאת רבנו"; הפועלים הערבים נדהמו - והאדמו"ר ירד 8 קומות ברגל
תיעוד מרגש: האדמו"ר מדושינסקיא הגיע היום (חמישי) לביקור אצל נגיד מחסידיו המתגורר בפנטהאוז יוקרתי בקומה השמינית, וכשראה שהמעלית מלאה בפועלים ערבים שביקשו לפנות את מקומם - התעקש שיישארו, והעדיף לרדת ברגל את כל הבניין • שלומי כהן תיעד את המחזה המדהים (חסידים)חיים רוזנבוים
מ־1,700 ל־144 ל־72 שקלים: מסע הנתונים הכספיים המזויפים שנחשף נגד המשפחות החרדיות | תחקיר
לאחר ההתנצלות של 'גלובס' על הטעות שעשו ושירתו את אויבי החרדים, מתברר כי הם שוב נשענו על נתונים של המכון הישראלי לדמוקרטיה ועדיין החישוב שגוי, מסמך ניתוח מתודולוגי שהגיע לידי 'כיכר השבת', מראה כי מתוך 3.8 מיליארד שקלים, רק כ־1.9 מיליארד שקל מיוחסים לאי־שירות של גברים חרדים (חרדים)חנני ברייטקופף
אתרוג תימני ומרוקאי: המחווה של רב הסלבס לנשיא המדינה | תיעוד
רב הסלבס מרדכי חסידים הגיע לביקור חג בבית הנשיא בירושלים, והעניק להרצוג אתרוג מרוקאי ואתרוג תימני מהודרים • במהלך המפגש שיבח חסידים את פועלו של הנשיא לאיחוד העם בצל הקרע הפוליטי | צפו (ברנז'ה)יאיר טוקר
דרמה במשפט נתניהו: השופטים דחו את בקשת מנדלבליט
אביחי מנדלבליט ביקש לדחות את עדותו במשפט נתניהו עד לאחר הבחירות, בין היתר בשל פתיחת שנת הלימודים האקדמית. השופטים דחו לפי שעה את הבקשה (משפט)משה כהן
פועל בן 50 נחתך ממסור חשמלי בנתיבות - מצבו בינוני
פועל כבן 50 נחתך בגפיו ממסור דיסק חשמלי במהלך עבודתו בשכונת נווה שרון בנתיבות. חובשי איחוד הצלה שריאל סגרון ואביחי חאמי העניקו לו טיפול ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)אריאל שרפר