שני חשודים נעצרו בדקירת נער בן 17 בחיפה

לאחר ההתנצלות של 'גלובס' על הטעות שעשו ושירתו את אויבי החרדים, מתברר כי הם שוב נשענו על נתונים של המכון הישראלי לדמוקרטיה ועדיין החישוב שגוי, מסמך ניתוח מתודולוגי שהגיע לידי 'כיכר השבת', מראה כי מתוך 3.8 מיליארד שקלים, רק כ־1.9 מיליארד שקל מיוחסים לאי־שירות של גברים חרדים (חרדים)

חנני ברייטקופף